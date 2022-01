Murió el doctor Ruy Pérez Tamayo, Profesor Emérito de la UNAM

Murió el doctor Ruy Pérez Tamayo, quien era Profesor Emérito de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro del Colegio Nacional.

La noticia sobre la muerte de Ruy Pérez Tamayo la dio a conocer Germán Fajardo, actual director de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Lamentable fallecimiento del Dr. Ruy Pérez Tamayo, Profesor Emérito de ⁦@UNAM_MX⁩ @FacMedicinaUNAM⁩ miembro del ⁦@ColegioNal_mx⁩ gran maestro, científico, investigador y promotor de la ciencia y la cultura. QEPD pic.twitter.com/40sHn1FlMd — Germán Fajardo Dolci (@germanfajardo) January 27, 2022

Sin embargo, no detalló las causas de la muerte de Ruy Pérez Tamayo. Más tarde la Facultad de Medicina detalló que el profesor murió en Ensenada, Baja California.

Diversas entidades de la UNAM lamentaron el fallecimiento de Ruy Pérez Tamayo, quien fue promotor de la ciencia en dicha casa de estudios.

Nuestras condolencias a familiares, amigos y colegas del Dr. Ruy Pérez Tamayo



Aquí una nota sobre su trayectoria https://t.co/iaaPnWBUmO pic.twitter.com/T8PSyc45Jh — Instituto de Biotecnología UNAM (@ibt_unam) January 27, 2022

¿Quién era Ruy Pérez Tamayo, profesor de la UNAM que murió?

Ruy Pérez Tamayo fue Profesor Emérito de la UNAM por casi seis décadas.

El académico fundó la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina , en la que fue jefe de departamento y la Unidad de Patología en el Hospital General de México.

Ruy Pérez Tamayo fue miembro de El Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua.

En una entrevista realizada por la UNAM en 2018, el doctor Ruy Pérez Tamayo aseguró que el secreto de la ciencia era hacer preguntas y expresó la fascinación que tuvo por la medicina y el cuerpo humano.

PRIMERA PERSONA- RUY PÉREZ TAMAYO

“El secreto de la ciencia es hacer preguntas, uno hace preguntas cuyas respuestas no conoce. Yo he trabajado casi siempre en problemas que son frecuentes como causas de muerte en México; de hecho he trabajado en el extranjero también, pero siempre he regresado a trabajar en México porque estoy interesado fundamentalmente en apoyar el conocimiento que tenemos de las enfermedades más comunes, más frecuentes en nuestro país”.

El profesor Ruy Pérez Tamayo se dijo encantado de trabajar en la UNAM y aseguró que continuará trabajando en ella.

“Estoy encantado de formar parte de esta institución y voy a seguirlo siendo, todavía no soy lo suficientemente grande, cuando sea más viejo, voy hacer otras cosas, por lo pronto, todavía ahorita tengo ganas y le entro, apenas tengo 93 años”.