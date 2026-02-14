Renuncia por el mono araña: exregidora de Ocotlán niega propiedad, pero surgen fotos familiares

La ahora exregidora de Ocotlán, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, anunció su separación inmediata del cargo tras la polémica generada por la difusión de un video en el que aparece interactuando con un mono araña durante un evento público.

En un mensaje, la exfuncionaria reconoció que lo ocurrido “no debió pasar” y que, aunque el ejemplar no es de su propiedad, fue un error haber interactuado con fauna silvestre.

“Cuando se comete un error, debe haber consecuencias claras”, expresó. Añadió que desde el primer momento asumió su responsabilidad y que ya rindió declaración ante las autoridades federales competentes, con quienes —dijo— colabora plenamente.

Sin embargo, aunque Villarruel sostiene que el mono araña no es suyo, usuarios en redes sociales señalaron que antes de que su perfil de Facebook fuera configurado como privado, se podían observar fotografías y videos donde aparece el mismo ejemplar conviviendo con ella y su familia, lo que ha intensificado los cuestionamientos públicos.

Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por la posesión ilegal de un ejemplar de mono araña (Ateles geoffroyi).

La acción legal se fundamenta en el Artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal, que sanciona la captura, posesión, transporte o comercio ilegal de especies en peligro de extinción o protegidas por tratados internacionales como la CITES.

El caso comenzó tras la difusión de un video el pasado 9 de febrero, donde se observa a la regidora en la explanada de la Casa de la Cultura, evento al que acudió en representación de la presidenta municipal, Deysi Ángel Hernández.

En las imágenes, el mono araña aparece vestido con un suéter rosa, sujeto con arnés y correa, mientras es cargado por la edil. En un momento, la funcionaria da un manotazo al primate cuando éste lloraba, escena que desató fuertes críticas.

El 10 de febrero, personal de Profepa acudió a la presidencia municipal para recabar información. La persona que aparece con el mono declaró que no era de su propiedad, sino que lo pidió prestado y que desconoce los datos del dueño.

📲🐒 Un video difundido en redes sociales muestra a la regidora de @MovCiudadanoMX en Ocotlán, Jalisco, Silvia Iliana Villarruel, durante un evento en la Casa de la Cultura acompañada de un mono araña, especie protegida en México



En las imágenes, el primate aparece con suéter… pic.twitter.com/NmUquR2ntA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 12, 2026

Mono araña, especie en peligro de extinción

El mono araña (Ateles geoffroyi) está catalogado en peligro de extinción conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Especialistas advierten que esta especie enfrenta graves amenazas como la pérdida de selva, fragmentación de hábitat y tráfico ilegal. Además, subrayan que no son mascotas y que prácticas como vestirlos con ropa pueden causarles daños severos en la piel y afectar su salud.

Crece la polémica en redes sociales por caso del mono araña Ocotlán

Tras la viralización del video, Villarruel publicó un mensaje donde reiteró que el mono no es suyo y que solo se acercó al animal por el cariño que siente hacia los animales.

No obstante, la circulación de supuestas publicaciones anteriores donde aparece el mismo ejemplar en un entorno familiar ha generado dudas sobre la veracidad de su versión.

Profepa aseguró que continuará las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la protección del primate.