NASA suspende caminata espacial por alerta de basura espacial

La NASA pospuso una caminata espacial programada para este martes debido a una "notificación de alerta" debido a la presencia de basura espacial por restos de viejos satélites en la ruta de la Estación Espacial Internacional.

La caminata espacial fue pospuesta indefinidamente, dijo la NASA, citando un "notificación de desechos" que recibió para el laboratorio de investigación orbital.

La maniobra contemplaba que dos astronautas se aventuraran fuera del laboratorio de investigación en órbita para reparar una antena averiada.

Era su primera caminata espacial

Los astronautas Thomas Marshburn y Kayla Barron estaban programados para salir de la esclusa de aire Quest de la Estación Espacial Internacional para una caminata espacial que se centraría en reemplazar un Subconjunto de Antena de Banda S (SASA) con una antena de repuesto, dijo la NASA. Estaba previsto que fuera la quinta caminata espacial de Marshburn y la primera de Barron.

La salida sería la quinta caminata espacial para Marshburn, de 61 años, médico y excirujano de vuelo con dos viajes anteriores a la órbita, y la primera para Barron, de 34 años, oficial de submarino de la Armada de Estados Unidos e ingeniera nuclear en su primer vuelo espacial para la NASA.

La caminata espacial estimada para 6 horas

Se esperaba que el proceso durara unas seis horas y media. Sin embargo, después de recibir la alerta por la basura espacial, la caminata espacial se pospuso indefinidamente.

"Debido a la falta de condiciones adecuadas para evaluar el riesgo que esto podría representar para los astronautas, el equipo técnico ha decidido retrasar la caminata espacial hasta que haya más información disponible", dijo la NASA en un comunicado.

El objetivo es retirar un conjunto defectuoso de antena de radiocomunicaciones de banda S, que ya tiene más de 20 años, y sustituirlo por un nuevo repuesto, guardado fuera de la estación espacial.

Según los planes, Marshburn iba a trabajar con Barron mientras se colocaba en el extremo de un brazo robótico operado desde el interior de la estación por el astronauta alemán Matthias Maurer, de la Agencia Espacial Europea, con la ayuda de su compañero de tripulación de la NASA Raja Chari.

Los cuatro llegaron a la estación espacial el 11 de noviembre en una cápsula Crew Dragon de SpaceX lanzada desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, uniéndose a dos cosmonautas rusos y a un astronauta de la NASA que ya estaban a bordo del puesto orbital.

No quedó claró lo cerca que estuvo la basura espacial de la estación espacial, que orbita a unos 402 kilómetros por encima de la Tierra, ni si estaban relacionados con la prueba del misil ruso.

La NASA había alertado de riesgos

A principios de este mes, la NASA informó que la Estación Espacial Internacional y sus siete tripulantes tendrían un mayor riesgo de encontrar escombros, luego de que Rusia hiciera una prueba de misiles antisatélites rusos.

En la misión actual, cuatro estadounidenses, dos rusos y un astronauta alemán se encuentran a bordo de la estación espacial.

Sin embargo, la NASA no llegó a relacionar directamente la caminata espacial cancelada con la prueba espacial de Rusia.