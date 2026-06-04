CONFIRMADO: Los 32 partidos GRATIS por TV abierta que transmitirá Azteca 7 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, no para de crecer, y más ahora que se ha confirmado que podrás disfrutar de los 32 partidos de la contienda totalmente GRATIS por Azteca 7, quienes transmitirán cada uno de los encuentros por televisión abierta y por nuestras plataformas digitales. La transmisión gratuita cubrirá los encuentros pactados de México, así como la fiesta de celebración de la inauguración y la gran final.

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¿Dónde podrás ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Recuerda que la transmisión de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, podrás verlos totalmente GRATIS por la transmisión en directo de televisión abierta por el canal 7 y por todas nuestras plataformas digitales oficiales que cuenten con la señal digital. Aquí te dejamos la lista de canales para poder disfrutar de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Canal de televisión abierta Azteva 7: Toma en cuenta que en la mayoría de los televisores puedes encontrarlo como 7.1. y en regiones de Tijuana, Ciudad Juárez o Mexicali, la señal puede encontrarse en los canales 20.1 0 21.1.

Página web oficial: Para poder disfrutar de la señal en vivo de Azteca 7 y poder disfrutar de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ totalmente gratis, puedes ingresar en (https://www.tvazteca.com/azteca7/azteca-7-especiales/envivo) o dar clic AQUÍ.

AP en VIVO: TV Azteca también cuenta con una aplicación en vivo que permite a los televidentes ver la transmisión en directo de televisión abierta, por lo que será posible, por esta app, poder disfrutar de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, totalmente gratis. Descarga la APP disponible para iOs y Android aquí.

Conoce el calendario oficial de la la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está a la vuelta de la esquina, pues será este jueves 11 de junio que el calendario oficial dará inicio y será el 19 de julio que viviremos el gran cierre. Por ello ahora te dejamos el desglose de los encuentros oficiales ya confirmados.

Fase de toreneo

Fase de Grupos: Del 11 de junio al 27 de junio.

Dieciseisavos de final: Del 28 de junio al 3 de julio.

Octavos de final: Del 4 de julio al 7 de julio.

Cuartos de final: Del 9 de julio al 12 de julio.

Semifinales: 14 y 15 de julio.

Partido por el tercer lugar: 18 de julio.

Gran Final: 19 de julio (Estadio de Nueva York/Nueva Jersey).

Recuerda que México forma parte de las naciones sede del magno evento y será dentro del territorio nacional que se vivirá el partido inaugural entre México y Sudáfrica dentro del Estadio Ciudad de México este próximo 11 de junio.