Betilia, la mujer que dio a luz en la calle por la burocracia del Hospital General de Iztapalapa

Fuerza Informativa Azteca (FIA) estuvo presente en un indignante caso de posible negligencia y burocracia. Protagonizada por Betilia, una mujer de 30 años, quien entró labor de parto sobre el asfalto de la alcaldía Iztapalapa, frente a las puertas del Hospital General de Iztapalapa “Dr. Juan Ramón de la Fuente”.

Según testigos, se vio obligada a dar a luz a escasos metros de la entrada de urgencias, pues al llegar al nosocomio pidiendo ayuda, el personal le negó el acceso y le indicó que debía dirigirse a otra puerta, lo que provocó que el bebé naciera a la intemperie.

Un trabajador del Metro CDMX que se encontraba en el lugar se convirtió en un héroe inesperado al ser el primero en auxiliar a la madre y recibir al recién nacido, en un acto insólito dentro de uno de los nosocomios más concurridos de la capital.

Desde el lugar, Armando Martínez fue testigo de la terrible experiencia para Betilia, la cual comenzó la madrugada de este viernes, cuando llegó a la puerta de urgencias del hospital ubicado en la colonia Citlalli, con evidentes dolores y en labor de parto.

En lugar de recibir atención médica inmediata, el personal del hospital le argumentó que los casos de embarazo se atendían en una puerta contigua. La mujer apenas logró caminar unos seis metros cuando el parto se volvió inminente y su hijo nació sobre el pavimento.

En medio de la emergencia, y ante la aparente indiferencia del personal hospitalario, un ciudadano intervino. Gabriel, un trabajador del Metro que esperaba a un familiar afuera del hospital, no dudó en asistir a Betilia y fue quien recibió al bebé, un varón, en plena vía pública.

Mientras tanto, otros transeúntes grababan la escena y pedían ayuda a gritos, todo esto frente a la entrada de urgencias del hospital.

La escena generó una fuerte indignación entre los familiares de Betilia y otros ciudadanos presentes, quienes reprocharon la falta de atención y sensibilidad de las autoridades del hospital. Testigos denunciaron que este tipo de situaciones se repiten constantemente debido a la burocracia y la falta de empatía en los servicios de salud públicos.

Tras el nacimiento en la calle, madre e hijo fueron finalmente ingresados al hospital, donde su estado de salud fue reportado como estable.