¡Mayordomo de los supersónicos! NEO, el robot con IA que aprende y conversa

El robot humanoide Neo manejado con IA de la empresa 1X Technologies (antes Halodi Robotics) es uno de los contendientes más recientes y prometedores en la carrera por llevar un robot asistente a los hogares. Está claramente inspirado en Robotina de "Los Supersónicos".

Este lanzamiento estaría disponible para comprar ahora y se recibiría al robot en el 2026. Neo se considera uno de los grandes avances de la IA.

NEO The Home Robot

Order Today pic.twitter.com/fTQtCHB4UW — 1X (@1x_tech) October 28, 2025

¿De qué es capaz?

NEO está diseñado para ser un asistente doméstico impulsado por Inteligencia Artificial (IA) y un modelo de lenguaje avanzado, que le permite aprender de su entorno y conversar.

Puede realizar tareas básicas autónomas como abrir puertas, buscar objetos, doblar y guardar ropa, ordenar estantes y apagar luces.

Pesa alrededor de 30 kg, puede levantar hasta 70 kg y transportar objetos de hasta 25 kg, además se mueve de forma silenciosa (22 decibeles, más bajo que un refrigerador) y tiene una autonomía de aproximadamente 4 horas de funcionamiento.

Interacción inteligente

Utiliza IA para mantener conversaciones naturales, recordar interacciones previas y comprender el contexto (por ejemplo, recordar la lista de compras).

Puede usar visión artificial para reconocer ingredientes en la cocina y sugerir recetas.

Tiene la capacidad de aprender nuevas tareas mediante la teleoperación: si una tarea es muy compleja, un operador humano puede tomar el control de forma remota para completarla, mientras el robot "aprende" el proceso para la próxima vez.

1X | Palo Alto, CA

Our New Home pic.twitter.com/V9W6ICvmiv — 1X (@1x_tech) July 9, 2025

La entrega de las primeras unidades con acceso temprano está programada para comenzar en Estados Unidos durante el 2026.

En 2027 la compañía planea expandir la disponibilidad y los envíos a mercados internacionales. Neo es un producto de alta gama con dos modelos de adquisición.

1X World Model

Scaling Evaluation for Robots pic.twitter.com/fLF43B6Py8 — 1X (@1x_tech) June 16, 2025

Parecido con el mayordomo de "los supersónicos"

El parecido entre Neo, el robot humanoide de 1X Technologies, y el personaje de dibujos animados, Robotina (Rosie o Rosie the Robot en inglés), es intencional y muy claro en el concepto y las funciones que ambos cumplen.

La empresa 1X se inspiró en Robotina para crear un robot que promete ser el compañero mecánico definitivo que elimina las tareas domésticas, tal como lo hacía la famosa mayordomo de la televisión.