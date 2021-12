ArtCrypted Gallery: Pionera en el arte NFT en México

Se trata de una galería mexicana de arte que no es como las tradicionales, aquí no hay cuadros o esculturas, hay computadoras y solo se exhiben piezas digitales, los llamados “NFT”, es decir un “Token No Fungible”, una especie de certificado digital de autenticidad que se agrega a cualquier objeto virtual para hacerlo único y poderlo comercializar.

”...Nos está interesando mucho este mercado de arte digital y nos comenzamos a cuestionar, cuál es la salida de estas piezas que son digitales y que surgen en internet para la internet, hablando de “NetArt”, y ahora tiene lógica que sean vendidas en un mercado digital, con monedas digitales, como las criptomonedas …" dijo Mónica Espinoza, Directora de ArtCrypted Gallery.

Con tan solo dos meses de vida, esta “Cripto galería” ya ha logrado vender en México 30 “NFT” con la garantía de una reconocida casa de intercambios de criptomonedas.

”...Estas obras digitales se pueden comprar en tres diferentes criptomonedas , es un cambio de paradigma donde la gente está viendo en las criptomonedas una oportunidad justamente para poder encontrar una descentralización o ser dueño de su propio dinero que es algo muy importante…" aseguró David Yao, Director Empresa Criptomonedas.

La galería está conformada en su mayoría por mujeres, han reunido a 30 artistas y han curado una colección de 50 obras, todas protegidas por certificados digitales “ NFT ” que garantizan la autenticidad de cada pieza.

Esta es una de ellas, se llama “manto” y está valuada en aproximadamente 6 mil pesos y es creación de Helena y Bernardo, un ensamble audiovisual conocido como “raudo”, jóvenes que esculpen y componen en un entorno de realidad virtual.

”...Es necesario que el artista siempre se esté actualizando y justamente la pandemia nos hizo cambiar de formato, entonces si no podíamos presentar las piezas en vivo, el “nft” es una manera increíble de poder exponer nuestro trabajo, tener piezas que viven en un mundo digital y que se siguen aprovechando de la misma manera y disfrutando de la misma manera que una pieza física…" dijo Helena Garza, Artista Visual de NFT.

Cientos de mexicanos aprovechan los beneficios de la tecnología “Blockchain”, la misma utilizada para crear monedas virtuales, un mercado de arte innovador, disponible ya en nuestro país. Ante ello, el cripto arte en México se está popularizando a pasos agigantados, cada vez son más los artistas y los coleccionistas interesados en participar en este mercado.

¿Cuál fue el primer NFT vendido en México?

Se llama “Human” y es una obra digital, representa por todos los conflictos culturales y las confusiones que ocurren en el mundo, creación del artista mexicano Fernando Penhos.



La pieza es un “GIF”, una imagen animada y se ha convertido en un “NFT”.

”...Desde hace muchos años yo genero gifs, desde hace muchos años, desde 2009, 2010, ya tengo una colección grande, y siempre había buscado la forma, cómo puedo presentarlos, cómo puedo venderlos y pues es una excelente idea porque al fin de cuentas sí podemos compartir nuestras piezas con gente alrededor del mundo…" declaró para Tv Azteca Fernando Penhos, Artista mexicano