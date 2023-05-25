El régimen de Daniel Ortega excarcelará a más de mil reos en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega anunció que liberará a 1,000 reos bajo el régimen de convivencia familiar. Esta es la segunda excarcelación que se realiza en Nicaragua en lo que va de año. "Cumpliendo con nuestro compromiso cristiano y solidario, vamos a celebrar el Día de la Madre Nicaragüense con nuevas convivencias familiares para 1,000 hogares", dijo Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega.

Los mil reos serían liberados durante este fin de semana bajo la política del régimen de Ortega llamada "el perdón presidencial". Esto ha generado un gran temor entre los nicaragüenses de que pueda haber un aumento en la delincuencia del país.

En Nicaragua, Ortega tiene la facultad de otorgar el perdón presidencial a personas condenadas por distintos delitos, lo que implica la liberación del individuo o la reducción de su pena. Esta medida es aplicada en casos específicos y bajo ciertas condiciones establecidas por la ley.

#Nicaragua El gobierno de Daniel Ortega anunció que liberará a más de 1.000 convictos bajo el régimen de convivencia familiar. Es la segunda excarcelación de este tipo en lo que va de año. Organizaciones sociales temen que pueda haber un aumento de la delincuencia. pic.twitter.com/acjrivPSBr — Voz de América (@VozdeAmerica) May 24, 2023

Riesgo de aumentar la delincuencia en Nicaragua

Desde el año 2016 hasta la fecha, es decir siete años, las autoridades de Nicaragua han excarcelado a más de 30,000 reos. Para los defensores de derechos humanos en Nicaragua, la medida podría estar provocando inseguridad en el país.

"La situación de crisis económica provoca que mucha gente salga a delinquir, y agregan mil personas más a las calles, que muchos de estos se convertirán en reincidentes, es evidente que esto trastoca la seguridad ciudadana", señaló Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos.

El especialista en temas de seguridad Javier Meléndez considera que por ser una decisión política, los reos podrían ser reclutados por el oficialismo del régimen de Ortega para integrar los grupos civiles conocidos como parapolicías, que según organismos de derechos humanos han sido clave para la represión. "Es una estrategia de generar lealtad en este sector muy específico y por supuesto eso genera una situación de inseguridad brutal", dice.

De acuerdo con la encuesta Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID Gallup), el 40% de los nicaragüenses ha sido víctima de asalto en los últimos meses.

