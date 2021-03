Niña psicópata revela en documental sus deseos de matar a su familia

Uno de los documentales más controversiales ha sido el de “Child of Rage” o “Hijos del odio”, que relata la historia de Beth Thomas de seis años, una niña psicópata que desea matar a su familia.

El documental producido en 1990 por Gaby Monet contiene entrevistas reales filmadas por el psicólogo clínico Ken Magid y especialista en abuso infantil y, fue emitido dos años después en HBO como parte de la serie America Undercover.

Su transmisión impactó a la sociedad estadounidense por la cruda manera en la que Beth relató como intentó asesinar a su hermano Jonathan y a sus padres con unos cuchillos de la cocina.

De acuerdo con las declaraciones de los doctores, la pequeña sufrió diversas situaciones de abuso por parte de su padre biológico y fue diagnosticada con trastorno reactivo del apego, una enfermedad en la que un bebé o niño no establece vínculos saludables con los padres o personas responsables de su cuidado.

Antecedentes de Beth Thomas

Beth Thomas y su hermano vivían con su padre biológico en una condición de abandono y deficiencia alimentaria, mientras que su madre había fallecido cuando la niña tenía apenas un año y quien fue abusada sexualmente durante meses.

Jonathan fue retirado por la asistencia social con la cabeza deformada, ya que permaneció durante mucho tiempo en la misma pose al interior de su cuna y en condiciones poco higiénicas.

Child of Rage - Documental Completo (Subtitulado)

Aunque ambos fueron adoptados en 1984 por una pareja que no podía tener hijos, no fueron informados sobre la situación de abuso y abandono.

“No necesitábamos niños para completar nuestras vidas. Nos sentíamos seguros con nosotros y nuestra relación y queríamos compartir eso con alguien más. Sentíamos que teníamos mucho para dar y transmitir a nuestros hijos”, comentó el padre adoptivo y pastor de una iglesia metodista.

Con el paso del tiempo, Beth mostró conductas agresivas y sexuales, ya que pese a su corta edad recordaba todos los momentos traumáticos. Además de torturar a su hermano con golpes en el estómago o con alfileres, también llegó a lastimar a los animales de compañía de la casa.

Una ocasión tomó los cuchillos de la cocina con los que planeaba asesinar a su familia y la madre, al darse cuenta de su ausencia, no quiso enfrentarla. Hasta que un día la misma niña preguntó por ellos.

Ambos padres pidieron ayuda médica hasta que encontraron al terapeuta Ken Magid, psicólogo clínico especializado en niños maltratados y víctimas de abuso.

En la actualidad, Beth es enfermera graduada por la Universidad de Colorado y dedica parte de su tiempo a cuidados intensivos neonatales, así como a apoyar a familias y niños o niñas con el mismo padecimiento que ella sufrió: trastorno reactivo del apego en la ONG fundada por su madre.

En 2015 publicó un audio-libro autobiográfico junto a su madre adoptiva Nancy, titulado More Than A Thread Of Hope.