VIDEO: Balacera en primaria de Apodaca; muere niño de 6 años, el ataque iba dirigido al papá del menor

Un ataque armado registrado afuera de una escuela primaria en el municipio de Apodaca, Nuevo León, terminó en tragedia luego de que un niño de apenas seis años perdiera la vida tras recibir un disparo en la cabeza.

Las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona captaron el momento exacto en que se registró la agresión contra una familia que acababa de recoger a uno de sus hijos en la primaria Saturnino Herrán, ubicada en la colonia Las Margaritas.

El menor, identificado como Josué Ricardo, fue trasladado de emergencia a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Así fue el momento exacto de una balacera ocurrida ayer afuera de una escuela primaria en #Apodaca donde lamentablemente falleció un menor de 6 años; trasciende el ataque iba dirigido a otra persona por lo que el niño es una víctima colateral del acto. pic.twitter.com/SEBulY1e88 — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) March 10, 2026

¿Qué pasó en el ataque armado afuera de la primaria en Apodaca?

De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba a bordo de una camioneta sobre la avenida Acapulco, en el cruce con la calle Girasol, cuando un grupo de hombres armados que circulaban en otro vehículo abrió fuego en repetidas ocasiones.

En el vehículo viajaban el padre, la madre —de entre 35 y 40 años—, la hermana del menor, de 11 años, y el pequeño Josué Ricardo.

Durante la agresión, el niño recibió un disparo en la cabeza. Su hermana resultó lesionada por esquirlas y la madre también sufrió heridas, aunque ambas fueron reportadas fuera de peligro por los servicios médicos.

El ataque generó caos y miedo entre vecinos y padres de familia de la zona, ya que ocurrió a pocos metros de la escuela, justo cuando varios estudiantes eran recogidos por sus familiares.

¿El ataque armado en Apodaca estaba dirigido contra el padre del menor?

Las primeras líneas de investigación apuntan a que la agresión no iba dirigida contra el niño, sino contra su padre. Según información de autoridades municipales, el hombre habría bajado de la camioneta en medio de la balacera y escapado corriendo del lugar, dejando atrás el vehículo y a su familia.

Esta versión coincide con el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca, que señaló que el ataque fue perpetrado directamente contra el padre del menor. Hasta el momento se desconoce su paradero y tampoco se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Autoridades revisan cámaras para identificar a los responsables de la balacera en Apodaca

Tras el ataque, elementos de seguridad desplegaron un fuerte operativo en la colonia Las Margaritas. La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca informó que el caso ya es investigado por la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León.

Las autoridades analizan las grabaciones de cámaras de videovigilancia de la zona, que captaron el momento del ataque y podrían ayudar a identificar el vehículo y a los responsables. Hasta ahora no se reportan personas detenidas.

El hecho ha generado indignación entre vecinos del sector, quienes aseguran que la violencia llegó hasta las puertas de una escuela, poniendo en riesgo a menores y familias.

