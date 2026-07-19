Lleva internado 3 días: Policía de Género de Chalco atropella a niño de 5 años

Los agentes de una patrulla de la Policía de Género del municipio de Chalco, en el Estado de México, atropellaron a un niño de cinco años de edad, quien lleva tres días hospitalizado debido a las lesiones que sufrió.

Lo que se sabe del niño atropellado por una patrulla en Chalco

Aparentemente, la patrulla con número CH 726 era conducida a exceso de velocidad y sin precaución por las calles de la colonia Paseos de Chalco, cuando arrolló al pequeño Liam y a su padre.

Estatus legal de los agentes involucrados en el incidente

Vecinos ayudaron a retener a los agentes y presionaron para que fueran detenidos. La oficial que manejaba la patrulla fue presentada ante el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México.

El sábado 18 de julio de 2026, una marcha afuera de la oficina del Ministerio Público del municipio de Chalco pedía la liberación de los oficiales presuntamente involucrados en el incidente.

Hasta el momento, las autoridades de Chalco no se han pronunciado sobre el lamentable accidente.

