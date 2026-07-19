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Cae presunto implicado en el asesinato del periodista Josué Martínez en Puebla

La Fiscalía de Puebla confirmó la detención de Javier “N”, presunto implicado en el asesinato del periodista Josué Martínez, a quien le arrebataron la vida el pasado jueves 16 de julio.

Cae presunto implicado en el asesinato del periodista Josué Martínez en Puebla
¿Cómo detuvieron al sospechoso del caso de Josué Martínez? |Especial

Escrito por: Jimena Romero

La Fiscalía de Puebla confirmó sábado 18 de julio los primeros avances en las investigaciones por el homicidio del periodista y profesor Josué Martínez Contreras.

Al sospechoso se le identifica como Javier "N". ¿Cómo dieron con él y cómo fue su detención?

Así capturaron al implicado en el asesinato de Josué Martínez

Agentes de la Policía de Investigación Estatal hacían investigaciones en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco cuando detectaron a Javier “N”.

El hombre estaba cerca de una tienda de autoservicio de la zona. Cuando se sintió acorralado, pues sabía que ya estaban en su búsqueda, el sospechoso terminó delatándose a sí mismo al intentar evadir la detencón.

Intentó darles dinero y hasta su carro a los policías

Según el reporte de la Fiscalía General del Estado, FGE, Javier “N” sabía perfectamente que su nombre estaba dentro de la carpeta de investigación por el crimen del comunicador.

Para frenar las investigaciones en su contra, les ofreció a los oficiales darles un coche y firmarles la factura original, además de darles una fuerte suma de dinero en efectivo.

¿Qué pasó con el acusado?

Los policías no aceptaron lo ofrecido y explicaron que comprar a una autoridad es delito grave.

En ese momento, las autoridades leyeron sus derechos y lo esposaron, quedando detenido por el delito de cohecho, de manera independiente a lo que resulte por el caso del homicidio.

Así fue el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras

Fue el pasado jueves 16 de julio de 2026 por la mañana, cuando se reportó un ataque armado en la colonia San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan.

La víctima era el licenciado Josué Martínez Contreras, quien era maestro y director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, un medio informativo de la región.

¿Qué va a pasar con las investigaciones del homicidio?

Javier “N” fue puesto a disposición por su acción de intentar sobornar a los policías, aunque las autoridades del estado de Puebla lo mantienen en la mira por su posible participación en el asesinado de Josué Martínez.

El caso sigue abierto y se esperan más resultados de la carpeta de investigación próximamente.

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