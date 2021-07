Madre acusa a escuela por discriminar a niño con síndrome de down

Una mujer denunció un acto de discriminación por parte de una escuela en Torreón, Coahuila, contra su hijo, un niño con síndrome de down, pues no fue invitado a la graduación con el resto de sus compañeros.

A través de un mensaje en redes sociales, la mujer, identificada como Valeria Elizondo, destacó que “una vez más” realizaron un acto de discriminación contra su hijo Romeo, quien es un niño con síndrome de down.

La mamá del niño con síndrome de down explicó en Facebook que la escuela se llama “Jardin de niños Lucía A. de Fernández Aguirre ”, donde la maestra del menor y la directora “olvidaron” invitarlo a la graduación de nivel preescolar.

Se me hace una injusticia de verdad. Me dio mucho coraje y sentimiento (...) Para las personas del plantel si ven esto saben que hicieron mal y ojalá que nunca sientan lo que yo sentí”, dijo la mujer.

La mujer agregó que la discriminación fue por parte de la directora de la escuela de nombre Nayma y por Yadira, la profesora del pequeño con síndrome de down, quienes organizaron la graduación, pero no invitaron al niño.

Además, el día del evento la madre pasó por la escuela y se dio cuenta que había más niños con el uniforme escolar, acompañados por sus padres y padrinos.

Apoyan a niño con síndrome de down tras discriminación

Luego de que el caso de discriminación comenzó a circular en las redes sociales, incluso, personas se acercaron a la mamá del niño con síndrome de down para apoyarlo y organizarle una graduación.

A través de su cuenta de Facebook compartió que una persona está organizando el evento para el niño que sufrió discriminación por parte de la escuela.

Además, la página El Sonidero Torreón, que ofrece servicio profesional de audio e iluminación, se comprometió a apoyar en la graduación de Romeo.

La madre del menor con síndrome de down aclaró que la denuncia la realizó para exponer su caso ante la sociedad y no con la intención de lucrar.

“No sé por qué no me hicieron saber del evento que iban a realizar, mi sentir fue que me lo discriminaron. Por ende decidí compartir mi caso ante la sociedad”, agregó.

