No hay rastro de Miguel Ángel Arturo Castañeda González, desapareció en Jalisco

Miguel Ángel Arturo Castañeda González conducía un taxi de plataforma en Jalisco cuando desapareció. Tiene 42 años y es padre de dos jóvenes de 16 y 18 años.

El lunes 20 de marzo de 2023 salió a trabajar; sin embargo, no regresó a casa y desde entonces nada saben sus familiares de él.

“Como a las seis de la tarde su esposa trató de comunicarse con él y ya no entraban las llamadas, su esposa me habló a mí en la mañana que a ver si se quedó a dormir conmigo mi hermano y le dije que no y ya como estaba preocupada por él me dijo Arturo no se ha comunicado con nosotros y no lo encuentro. Tratamos de comunicarnos con él pero a puro buzón nos manda su teléfono y ya le hablamos al patrón de mi hermano, que es dueño del carro y ya por medio de GPS localizamos donde estaba el carro y ya venimos para acá y ahí está el carro pero mi hermano no”, declaró para Fuerza Informativa Azteca Sergio Castañeda, hermano del desaparecido.

Fue precisamente en los cruces de Río Agua Naval y Camino Mozárabe en la colonia Coyula de Tonalá, Jalisco donde fue localizado el vehículo que conducía de Miguel Ángel. Una cámara de vigilancia perteneciente a una vivienda captó el abandono del vehículo.

La imagen muestra que son las 17:31 horas del 20 de marzo de 2023. se ve el momento en el que un sujeto desconocido abandona el auto, mientras otro vehículo negro y totalmente polarizado lo espera, se sube al mismo y huyen del lugar.

La imagen de esta video grabación fue integrada a la carpeta de investigación de la Fiscalía del estado para localizar a Miguel Ángel y a los presuntos responsables.

“Estoy muy angustiado y triste pensando cosas feas, ya ves todo lo que pasa, estamos tristes, angustiados, esperando noticias, fue ayer a las 6 de la tarde ya prácticamente son 24 horas que no sabemos de él. Ojalá que esté bien que se comunique con nosotros que lo estamos esperando”, agregó Sergio Castañeda.