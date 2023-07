¿Eres residente de la CDMX? Esto puedes hacer para no pagar parquímetro y estacionarte gratis

¿Sabías que si eres residente de la Ciudad de México (CDMX) puedes solicitar tu permiso para no pagar más parquímetros y estacionarte gratis? El trámite puede realizarse en línea, es muy sencillo y aquí te decimos los requisitos y todo lo que debes saber.

Se trata del permiso para residentes, un documento mediante el cual, la Secretaría de Movilidad de la CDMX autoriza la ocupación de un lugar de estacionamiento en vía pública dentro de la Zona de Parquímetros sin obligación de efectuar el pago de derechos.

¡Toma nota! El trámite podrá llevarse a cabo siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento para el Control de Estacionamiento en la Vía Pública y el vehículo para el cual se concede el permiso cuente con placas de circulación de la capital del país.

¿Cómo tramitar el permiso de residentes para no pagar parquímetro en CDMX?

¡No pagues más parquímetros! Tramitar el permiso de residentes de la capital del país para estacionarse gratis es muy sencillo e incluso puede efectuarse en línea, únicamente tienes que:



Ingresar con tu cuenta Llave CDMX a la página oficial de la Plataforma De Permisos Para Residentes , haciendo clic en este enlace

, haciendo Llenar los datos de tu matrícula vehicular (placa) y los campos requeridos por la Plataforma para dar inicio al trámite.

Adjuntar la documentación que solita en formato PDF.

La Plataforma De Permisos Para Residentes dará seguimiento a la solicitud de manera automática una vez que se reciba la documentación solicitada de manera satisfactoria. Posteriormente, se realizará una visita para corroborar la información que proporcionaste.

En caso de que las autoridades consideren que la solicitud proceda y sea aprobada, se te enviará un enlace para descargar un Código QR que deberás de poner en tu automóvil en un lugar visible.

¿Quiénes pueden pedir el permiso para no pagar parquímetro en Ciudad de México?

¡Tómalo en cuenta! El permiso para no pagar parquímetro en la capital del país únicamente podrá tramitarse por los residentes de la Zona de Parquímetros cuya vivienda no cuente con cochera o que teniéndola, no se encuentre asignada a su vivienda. Así lo establece la documentación que deberás adjuntar al realizar el trámite:



Identificación oficial: Credencial para votar, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla de Servicio Militar, Tarjeta de Residencia.

Comprobantes de domicilio: Boleta de impuesto Predial. Boleta del Servicio de Agua, Estado de cuenta de servicio telefónico, Recibo de Servicio de Luz.

Tarjeta de Circulación vigente emitida por la Ciudad de México (por ambos lados).

Estar al corriente en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, así como los derechos de refrendo correspondiente y no tener sanciones económicas o cívicas por infringir el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Carta bajo protesta de decir verdad, de acuerdo al formato establecido por la Secretaría, en la que manifieste.

Evidencia fotográfica del inmueble o predio en donde se encuentre la vivienda referida en la solicitud.

Comprobante de Propiedad o Posesión Con el que se acredite que no cuenta con espacio de estacionamiento o bien, no se encuentran asignados a la vivienda.

👉Conoce los 𝗵𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 de operación de los parquímetros en zonas @𝗲𝗰𝗼𝗣𝗮𝗿𝗾: pic.twitter.com/JlxDCF7YK4 — ecoParq (@ecoParq) July 8, 2023

¿Cómo funcionan los parquímetros en CDMX?

Utilizar el parquímetro de la CDMX es muy fácil y rápido, solo debes localizar la máquina más cercana a lugar de estacionamiento de tu vehículo y seguir las indicaciones:



Ingresar tus placas

Confirmar con el botón verde

Introduce las monedas

Toma tu boleto

¡No lo olvides! Deberás colocar el boleto en el tablero, del lado del conductor, con la hora de vencimiento a la vista, o de lo contrario un agente de tránsito podrá infraccionarte. En caso de que el tiempo venza puedes agregar más en cualquier máquina; sin embargo, nuevamente, deberás colocar el comprobante en un lugar visible de tu vehículo.