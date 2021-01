AMLO: ‘A finales de marzo habremos recuperado todos los empleos perdidos por la pandemia’

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apareció este domingo en un video en vivo en su cuenta de YouTube, donde aseguró que la situación pinta favorable para nuestro país este 2021 en lo que refiere a temas económicos.

Además, AMLO dijo que, para marzo, es decir dentro de tres meses, México tendrá niveles desempleo similares a los que había antes de la pandemia, es decir, según el mandatario se habrá recuperado el millón de empleos que se perdió cuando comenzó la situación del coronavirus en esta nación.

“El problema económico va a ser resuelto, no es lo mismo que la pandemia. Estamos aplicando una muy buena estrategia para reactivar la economía; hoy el dólar está a 19.86, llegó a estar a más de 25 pesos por dólar. Estamos casi igual que cuando comenzó la pandemia. No se ha devaluado nuestro peso y ya se recuperó el peso del petróleo, del crudo mexicano”, indicó el Presidente.

“Tenemos una inflación controlada en la primera quincena de diciembre 3.2%. Estamos recuperando los empleos perdidos, ya llevábamos 600 mil recuperados, con la pandemia perdimos 1,000, 000 pero en diciembre, desde que está el outsourcing (...) por ese motivo perdimos 277 mil empleos. Vamos por 650 mil empleos, que yo considero se van a generar de enero a marzo de este año. A finales de marzo vamos a estar como antes de la pandemia en la generación de empleo”, aseguró López Obrador.

2021 será el año oficial de la Independencia, pero también el de la esperanza en el porvenir.

En ese mismo sentido, AMLO detalló los presupuestos que ya han sido aprobados para los diversos sectores económicos de la nación. Además, el mandatario aseguró que la corrupción en México es un tema del pasado, pues dijo que eso se ha quedado eliminado de los altos funcionarios de su administración

“Ya no hay corrupción, me comprometo a decir esto y lo sostengo porque arriba no se permite, cero corrupción, cero impunidad, y de eso me siento muy orgulloso, que eso es la esencia de la transformación de México”, afirmó el tabasqueño, quien finalizó su mensaje reiterando que no solicitó créditos económicos para resolver la situación financiera que provocó el Covid-19.