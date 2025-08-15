Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy viernes 15 de agosto: ¿Qué dijo sobre Donald Trump?

Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre la polémica declaración de Donald Trump, donde afirmó que México y Canadá hacen lo que “ellos dicen”.

“Ahora saben que significaba mucho, y México hace lo que les decimos que hagan, y Canadá hace lo que les decimos que hagan porque tenemos las dos fronteras. Tenemos la frontera norte y la frontera sur, y ambas eran horribles, pero ahora es… algunas personas dicen que es un milagro”, señaló.