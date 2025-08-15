Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy viernes 15 de agosto: ¿Qué dijo sobre Donald Trump?
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 15 de agosto desde Chetumal, Quintana Roo.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este viernes 15 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Chetumal, Quintana Roo.
Mañanera EN VIVO
Inversiones en Quintana Roo
Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, informó que durante 2024 y 2025 se han sumado 6 mil 604 habitaciones de centros de hospedaje. Además, hay una inversión de 2 mil mdd en cruceros, que generará 3 mil empleos y una derrama económica anual de 125 millones de pesos.
Resultados de seguridad en Quintana Roo
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer los resultados de seguridad en el estado, donde destacó que solo en julio 94 personas de delitos de alto impacto.
¿Qué dijo Donald Trump sobre México?
Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre la polémica declaración de Donald Trump, donde afirmó que México y Canadá hacen lo que “ellos dicen”.
“Ahora saben que significaba mucho, y México hace lo que les decimos que hagan, y Canadá hace lo que les decimos que hagan porque tenemos las dos fronteras. Tenemos la frontera norte y la frontera sur, y ambas eran horribles, pero ahora es… algunas personas dicen que es un milagro”, señaló.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.