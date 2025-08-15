Trump presiona mientras México enfrenta crisis en salud y política: Lo mejor de Hechos con Javier Alatorre

Esta noche, en Hechos con Javier Alatorre, destacamos las fuertes declaraciones de Donald Trump sobre la cooperación de México y Canadá en seguridad fronteriza, mientras Estados Unidos lanza sanciones contra cárteles mexicanos.

Además, denunciamos las graves carencias en hospitales públicos y la escasez de servicios de salud para millones de mexicanos.

También informamos sobre los polémicos bonos millonarios para consejeros del INE, una campaña negra contra un alcalde en Puebla y la impunidad que persiste tras el asesinato de dos funcionarios en CDMX.

Por otro lado, la falta de transparencia en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, bloqueos en PEMEX por protestas laborales y denuncias de maltrato en un asilo en Naucalpan son temas que no puedes perderte.

Finalmente, revelamos la incautación de bienes millonarios al dictador venezolano Nicolás Maduro en medio de la crisis que enfrenta su país.

Trump asegura que México y Canadá cumplen con las órdenes de Estados Unidos

El presidente Donald Trump declaró que México y Canadá actúan siguiendo las indicaciones de Estados Unidos para controlar sus fronteras.

Destacó que ambas fronteras, la norte con Canadá y la sur con México, antes consideradas inseguras, han mejorado notablemente y definió la situación actual como un “milagro”. Según Trump, esta colaboración ha fortalecido la seguridad fronteriza y contuvo el flujo migratorio.

¿Quién manda en México? Donald Trump asegura que nuestro país hace lo que EU le dice, y que al hacerlo, la frontera está más segura.



Los detalles en Hechos

EU impone sanciones contra cárteles mexicanos tras amenaza de Trump

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos organizaciones criminales mexicanas, Cárteles Unidos y Los Viagras, que operan en Michoacán con actos de violencia, extorsión y narcotráfico, especialmente en sectores agrícolas como la producción de limón y aguacate.

También ofrecieron recompensas para la captura de siete miembros acusados de terrorismo. Esta acción se da en el contexto de la promesa de Trump de “borrar de la faz de la tierra” a los cárteles.

Mientras en México los ignoran, en EU les ponen precio.



El gobierno estadounidense lanza sanciones y millonarias recompensas por líderes de Cárteles Unidos y Los Viagras, acusados de terrorismo, narcotráfico y extorsión



El Departamento del Tesoro congelará bienes y cuentas…

Denuncian falta de medicinas y condiciones deplorables en hospital público capitalino

Pese a que el IMSS-Bienestar asegura el suministro oportuno de medicamentos y material médico, pacientes y familiares de un hospital importante en Ciudad de México denuncian la ausencia de medicinas, la necesidad de comprar estudios médicos por cuenta propia y condiciones precarias como baños clausurados por falta de mantenimiento.

Salud pública en crisis: 45 millones de mexicanos sin acceso adecuado a servicios

Un informe revela que 45 millones de personas carecen de servicios médicos adecuados en el país. Aunque el gobierno reporta una baja en los niveles de pobreza, expertos y activistas alertan sobre el aumento de carencias en acceso a seguro social, pensiones y otros servicios básicos que garantizan una vida digna.

La mitad de la población no tiene IMSS, ISSSTE o seguros privados, exponiéndolos a riesgos por falta de atención.

9 días después, todo sigue igual…



El 5 de agosto evidenciamos las carencias del hospital "Enrique Cabrera" en Álvaro Obregón. Baños clausurados, rayados y sin mantenimiento, pero en más de una semana, solo arreglaron un plafón en farmacia.



El IMSS-Bienestar dijo que el abasto…

INE entrega medio millón de pesos en bonos a consejeros electorales

El Instituto Nacional Electoral autorizó un bono equivalente a dos meses de sueldo bruto —medio millón de pesos— para cada uno de los 11 consejeros electorales en el marco de la elección de jueces, magistrados y ministros. El costo total del proceso fue de siete mil millones de pesos. A pesar de la inversión, la elección tuvo baja participación y fue ampliamente ignorada por la ciudadanía.

Terminan con la pobreza... pero dentro del INE



El Instituto otorgó un enorme bono de 11 millones de pesos para cada uno de los once consejeros electorales por la elección en el Poder Judicial



También el bono entregado para los 20 mil trabajadores del INE en 2025 es parte de…

Alcalde de Puebla enfrenta campaña negra con cuentas robotizadas

Iván Camacho, presidente municipal de Cuyoaco, Puebla, denunció una campaña de desprestigio viral que manipula un video de un accidente de tránsito para acusarlo de robo. Según su investigación, se usó un ejército de cuentas falsas y automatizadas para difundir propaganda contra su persona y también atacar al gobernador morenista de Puebla, evidenciando una estrategia de desinformación política.

Acusó una campaña de desprestigio para removerlo del cargo...



Iván Camacho, alcalde de Cuyoaco, en Puebla, se ha encontrado en el ojo del huracán durante los últimos días debido a una serie de metrajes donde se ve a él confrontando a una unidad de transporte y en otros está…

Continúa la impunidad tras asesinato de dos funcionarios en CDMX

Han pasado casi tres meses desde el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno, y José Muñoz, coordinador de asesores, atacados a plena luz del día en una avenida transitada sin que se haya detenido a algún sospechoso.

Las cámaras captaron el momento en que un sicario disparó con un arma calibre 9 mm, acompañado por cómplices que escaparon hacia el Estado de México, pero las autoridades mantienen el caso bajo sigilo.

El pasado 20 de mayo Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y José Muñoz, coordinador de asesores, fueron asesinados en plena Calzada de Tlalpan, CDMX



El sicario y tres cómplices huyeron usando varios vehículos. A casi tres meses, el caso sigue impune, sin…

Trabajadores de PEMEX generan escasez de combustible en Chiapas

Una protesta laboral en la terminal de almacenamiento de PEMEX en Chiapas ha provocado la escasez de gasolina y cierre de más de 90 estaciones de servicio en la región.

Los trabajadores exigen pagos pendientes, incluidos servicios médicos, y amenazan con continuar los bloqueos si no se cumple con sus demandas, mientras el gobierno anuncia pagos parciales y promete resolver el conflicto en los próximos días.

Familiares denuncian maltrato y abandono en asilo de ancianos en Naucalpan

El Hogar Marillac en Naucalpan, Estado de México, está en el ojo público por denuncias de maltrato hacia los adultos mayores que ahí residen. Documentan caídas frecuentes, heridas sin atención, falta de supervisión, medicación insuficiente, maltrato verbal y condiciones indignas que afectan la salud física y emocional de los residentes. La ausencia de personal y recursos agrava la situación de abandono.

Estados Unidos decomisa bienes millonarios a Nicolás Maduro por tráfico ilícito

Autoridades estadounidenses incautaron mansiones, aviones, autos de lujo, joyas y dinero en efectivo ligados al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusan de liderar un cartel criminal. Esto ocurre en medio de una crisis social severa en Venezuela, con más de la mitad de la población en pobreza extrema.

La opulencia de Maduro contrasta dramáticamente con la difícil situación de millones de venezolanos.