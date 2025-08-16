Antes de salir, revisa si tu auto circula este sábado 16 de agosto

Si planeas salir en auto este 16 de agosto de 2025, toma en cuenta que aplica el programa Hoy No Circula sabatino en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México. Esta medida busca reducir la contaminación provocada por fuentes móviles y proteger la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este es el tercer sábado del mes, lo que significa que ciertos vehículos con restricciones deben quedarse guardados en casa según el tipo de holograma, el engomado y la terminación de placa.

Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado 16 de agosto de 2025|CAMe

¿Qué autos no circulan este sábado 16 de agosto?

De acuerdo con lo establecido en el programa ambiental de la CDMX y el Edomex, los vehículos con las siguientes características no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas:

Holograma 1 y terminación de placa impar (1, 3, 5, 7, 9).

Todos los vehículos con holograma 2, sin excepción.

Autos con placas foráneas que no tengan verificación en CDMX o Edomex

Los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos del programa, así como los eléctricos, híbridos y aquellos que brindan atención médica o de emergencia.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, incluyendo:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Recomendaciones para evitar sanciones por el Hoy No Circula

Si no quieres romper el cochinito o restarle a tu quincena, evita contratiempos o multas revisando con antelación si tu vehículo puede circular. Las sanciones por incumplir con el programa van desde 2,264 a 3,394 pesos. Además, tu auto puede ser remitido al corralón.

Recuerda que este programa busca minimizar la emisión de contaminantes y promover el uso de transporte público, bicicletas o vehículos con tecnologías limpias.

