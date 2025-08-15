Hoy No Circula viernes 15 de agosto: Engomados y placas que descansan en quincena

El programa Hoy No Circula está vigente este viernes 15 de agosto en el Valle de México, por lo que es crucial que los conductores consulten las restricciones vehiculares para evitar multas. Las medidas aplican para la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios del Estado de México (Edomex). En Fuerza Informativa Azteca (FIA), te presentamos el calendario completo del día.

¿Qué autos no circulan este viernes 8 de agosto?

De acuerdo con el esquema del Hoy No Circula para este día, los vehículos que deben permanecer en casa son aquellos que tienen:



Engomado azul

Placas con terminación 9 y 0

Holograma 1 y 2

Recuerda que estas restricciones aplican en la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Existen algunas excepciones importantes que te permitirán circular sin problema, incluso si tu auto cumple con las características restringidas. Los vehículos que están exentos del programa son:



Vehículos con holograma 00 o 0

Autos eléctricos e híbridos

Unidades de emergencia y transporte escolar

Vehículos de personas con discapacidad

Si tu auto no está en la lista de exentos, te recomendamos tomar precauciones para evitar sanciones.

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula en el Valle de Toluca?

El esquema del Hoy No Circula se ha ampliado a más municipios, y con ello, las sanciones por no respetarlo han cambiado. Aunque las multas ya son vigentes en zonas como:



Atizapán

Naucalpan

Ecatepec

Cuautitlán

Municipios en el que las sanciones tiene un costo de dos mil a 3 mil pesos (equivalentes a 20-30 UMA), en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, las sanciones se aplicarán hasta enero de 2026. Los conductores de estas regiones tienen un periodo de gracia para familiarizarse con el programa.

¿Cómo operará el Hoy No Circula este sábado?

El programa Hoy No Circula para este sábado funcionará de la siguiente manera:



No podrán circular los vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Tampoco circularán los vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa.

Los automóviles con placas foráneas no podrán circular, sin importar holograma o terminación.

La restricción se aplica de 5:00 a 22:00 horas.

¡Importante, revisa el calendario oficial! Las restricciones del Hoy No Circula varían cada día y pueden cambiar en caso de que se active una contingencia ambiental. Para evitar sorpresas, te sugerimos revisar el calendario oficial de manera regular.