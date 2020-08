Audiencia de Emilio “L” será video conferencia

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla.

Y es que llegó la hora para que Emilio “L” el ex director de Pemex rendirá cuentas ante el juez de control, Artemio Zúñiga Mendoza, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, pero lo hará desde el hospital privado donde es atendido, y será vía video conferencia, dado su estado de salud.

La audiencia por el caso Agro Nitrogenados dará comienzo a las 9 am del día de mañana en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Las demás partes involucradas, podrán acudir al centro de justicia, de manera personal.