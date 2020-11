Basílica de Guadalupe se mantendrá abierta 11 y 12 de diciembre por festejo de la Virgen

Este viernes, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que la Basílica de Guadalupe se mantendrá abierta los días 11 y 12 de diciembre, con motivo de las celebraciones de la Virgen María.

Tras la incertidumbre sobre si se realizarían los festejos o no para la Virgen, la CEM informó que la Basílica abrirá sus puertas y recibirá a los feligreses que cada año la celebran.

Sin embargo, se informó que la entrada al centro religioso será de forma controlada debido a la pandemia de Covid-19, para así disminuir el riesgo de contagio entre los visitantes.

Los creyentes tendrán que realizar una fila con su respectiva sana distancia para poder ingresar a sólo observar el emblemático cuadro de la “Morenita”, pues se cancelarán tanto las misas como las tradicionales Mañanitas.

La CEM exhortó a la arquidiócesis a no realizar misas o cualquier tipo de eventos en relación a esta fecha para no exponer a la gente, además de no promover la realización de peregrinaciones como cada año.

Por otra parte, el Episcopado Mexicano informó en redes sociales que se llevará a cabo una transmisión en vivo para que los creyentes puedan “contemplar la imagen de la Virgen de Guadalupe”, en un horario de 8:00 horas a las 20:00 horas.

En https://t.co/IJyLcQSu9d contempla la imagen de la Virgen de Guadalupe en vivo de 8:00 h. a 20:00 h. — Basílica Guadalupe (@INBGuadalupe) November 20, 2020

