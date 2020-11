‘Mi perro se comió mi pasaporte’: Asegura la futbolista Bianca Sierra en Twitter

Esta es una historia que le sucedió a la futbolista mexicana Bianca Sierra y que, bien podría aparecer en cualquier episodio de alguna serie de comedia, o también podría ser el pretexto perfecto para aquellos estudiantes que se olvidaron de hacer la tarea y optaron por echarle la culpa a su perro, y como bien dicen: “parece chiste, pero es anécdota”.

Te puede interesar:

UNAM expulsa a dos alumnos y suspenden a otro por el caso de Jorge Barrera

Resulta que hace un par de horas, la defensa del equipo de los Tigres, de la Primera División Femenil de México, recurrió a su cuenta de Twitter para buscar algún consejo o quién le pueda ayudar ante su desgracia, la cual fue provocada por su mascota.

AYUDA!! @USEmbassyMEX mi perro comió mi pasaporte y nadie que me conteste en la embajada me está ayudando!! — Bianca Sierra (@Bfromthe_BAYY) November 17, 2020

La nacida en California comentó en la plataforma que necesitaba ayuda ya que su perro se había comido su pasaporte; no obstante, para hacer más dramática la situación, ella se había tratado de comunicar con la embajada, pero nadie ha levantado el teléfono para atenderla.

También te puede interesar:

VIDEO: Anciana de 92 años y con Alzheimer sorprende al tocar sonata de Beethoven en el piano

Hasta el momento, no se ha especificado si la joven deportista encontró alguna solución a su problema, o si la embajada ya le está ofreciendo algún tipo de ayuda para no presentar problemas para ingresar al país, aunque no se sabe si se trata del documento expedido en México o en Estados Unidos.