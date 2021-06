En Brasil jóvenes inventaron prótesis ecológica que sustituye al yeso

Un grupo de jóvenes inventores en Brasil, profesionales de la tecnología de la salud, ha desarrollado un molde impreso en 3D ecológico que podría significar el final del engorroso molde de yeso.

Desde 2015, Fix, la start-up brasileña de tecnología de la salud, ha estado desarrollando un producto alternativo para curar los esguinces de muñeca y los tobillos torcidos: una colección de ortesis coloridas en forma de red hechas de plástico biodegradable.

“Primero, el peso. Te sentirás extremadamente más liviano, más cómodo y no te dará alergias. El yeso te pica, te molesta, sudas. No con Fix It. Te deja respirar, es más liviana , es mucho más cómodo incluso mientras estás en tratamiento '', dijo Caroline Suliane, fisioterapeuta que trabaja con una clínica Fix it en el estado de Sao Paulo.

En Brasil jóvenes crearon un molde ecológico que sustituye al yeso.

Tecnología al servicio de la salud en Brasil

Fix it distribuye una gama de 30 productos que incluyen ortesis para dedos, muñecas y hombros con la ayuda de 88 licenciatarios en todo Brasil.

Sus ortesis están impresas con plástico PLA derivado de las pulpas de remolacha, caña de azúcar y maíz. Comúnmente conocido como un tipo de ‘bioplástico’, el plástico PLA puede biodegradarse en hasta nueve meses, a diferencia de los modelos de yeso tradicionales, que a menudo están hechos de plásticos a base de petróleo.





“El yeso, cada vez que se desecha contamina. Cuando se diluye, contamina el agua, o cuando se quema, contamina el aire. Hoy tenemos un promedio de 4 mil 200 órtesis impresas distribuidas en Brasil. Producimos 2,5 toneladas de yeso, por lo que estas ortesis impresas en 3D contaminaría menos el medio ambiente”.

Según los medios locales, Fix It ha impreso más de 1000 ortesis para 4 mil pacientes en total, lo que supone una reducción de 2,5 toneladas de yeso. Las ortesis pueden durar hasta tres años y también se pueden remodelar cuatro veces después de su aplicación inicial.

También te podría interesar:

En Rusia bares y restaurantes solo atenderán a vacunados contra COVID