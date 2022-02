Campesinos desquician la carretera federal México-Laredo tras bloqueo

Campesinos desquiciaron este martes el tránsito vehicular sobre la carretera federal México-Laredo a causa de un bloqueo a la altura del estado de Hidalgo.

Transportistas fueron los más afectados, pues interrumpieron su viaje de forma abrupta. Es el caso de Daniel Mendoza, quien tenía que llegar la noche de este martes a Guadalajara, Jalisco, con el grano que carga en su tráiler.

Él, salió del estado de Puebla y su trayecto parecía normal; empero, se encontró con el bloqueo que campesinos protagonizaron en la comunidad de Julián Villagrán, en el municipio de San Salvador, Hidalgo .

Bloqueo en la México-Laredo desquicia a decenas de transportistas

Los manifestantes exigen el cumplimiento de las obras carreteras, de drenaje y de infraestructura educativa que acordaron con las autoridades estatales durante las negociaciones que concretaron a mediados de 2021.

Por este motivo, Daniel ya no pudo seguir su camino porque no había manera de tomar rutas alternas: “Afecta porque aquí no hay de comer, no hay nada. Dependemos a ver a qué hora se quitan (los manifestantes) porque no se puede ni dar vuelta, ni regresar y por culpa de unos, pagamos todos"; dice molesto este transportista.





Y lo mismo ocurrió con Pedro Escalante, quien se sumó a los cientos de afectados en su tránsito por la vía México-Laredo: “Vamos a dejar el viaje a Guadalajara, y por lo mismo que hacen estas manifestaciones, el gobierno que no les cumple, y uno qué culpa tiene”.

Por su parte, los inconformes colocaron montones de tierra, piedras, autos y quemaron botes que colocaron como barricadas.

Campesinos ahogan el tránsito hacia otros estados del país

Además de bloquear la carretera federal México-Laredo, los campesinos también cerraron la vía estatal Progreso de Obregón-Ixmiquilpan. Ahogaron el tránsito en el Valle del Mezquital y paso obligado de cientos de transportistas y automovilistas.

“A nosotros no nos pasa nada pero perjudica la economía del país, eso sería todo"; consigna José Hernández, otro de los transportistas afectados que veían cómo incrementaban las afectaciones conforme transcurría el reloj.

Hasta la noche de este martes no hay acuerdo con los inconformes, los bloqueos se mantienen y la policía del estado de Hidalgo está a distancia al igual que elementos de la Guardia Nacional.