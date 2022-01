Descalificar a Comisión especial del Senado no elimina injusticias: Rementería

Ciudad de México. El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería criticó las declaraciones del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García en relación a la conformación de la Comisión Especial del Senado de la República para analizar el caso de la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, José Manuel Del Río Virgen que calificó como totalmente ilegal.

El mandatario veracruzano, entre burlas, señaló que la comisión senatorial no tiene validez ya que no fue aprobada por el Pleno y por lo tanto ni siquiera existe.

A esos dichos Julen Rementería aseguró que la Comisión está funcionando, se encuentra trabajando en diversos expedientes que se han recibido y en dónde se da cuenta de los atropellos a la ley y a los derechos humanos de miles de personas que han sido encarcelados de manera absolutamente indebida a través de acciones ilegales. Dijo que es vergonzosa y lamentable la actitud del gobernador veracruzano ya que mantener en la cárcel a personas inocentes no debe ser motivo de risa ni de burlas.

“Así que condenamos, pues, estas declaraciones que hacen, donde simplemente hablan de que le da risa, como si fuera un asunto de risa, lo que tenemos es que estamos ante un asunto de emergencia, si atropellas derechos de las los ciudadanos, esto no puede seguir sucediendo. Qué lamentable que el gobierno del estado actúe como está actuando”.

El legislador panista indicó que en lugar de que Cuitláhuac García descalifique a la Comisión del Senado debería estar ocupado en trabajar en modelos que respeten la legalidad y los derechos humanos, pues por el hecho de desacreditar a la Comisión no desaparecerán las injusticias, ilegalidades, y agresiones a personas inocentes, acciones propias de dictadores.

“Mal hace el gobernador en descalificar el hecho de que exista un grupo de personas, senadoras y senadores, preocupados por lo que está pasando en Veracruz, diciendo: es que no tiene validez; ah, entonces si no tiene validez, lo de Veracruz ¿no es cierto?, pues no, lo de Veracruz es cierto y la validez de la Comisión se le dará, si le preocupa la validez. Lo importante es todo lo que hay detrás, eso sigue existiendo, ahí está, está presente y urge que se atienda y se resuelva y se recompongan las cosas como están sucediendo en Veracruz”.

Aclaró que los senadores de ninguna manera están engañando a nadie, lo que se está haciendo es exhibir la ilegalidad con la que se desempeña el gobierno veracruzano para que se le ponga un alto a esa lamentable forma de actuar.

“Me parece que los senadores no están engañando a nadie o no estamos engañando a nadie, lo que estamos es preocupados por lo que hace el gobierno o su gobierno, el del gobernador, y que se debe de corregir, que es la aplicación facciosa de la justicia en el estado de Veracruz, y nosotros tenemos que trabajar, ir buscando la manera de que este problema cada vez se visibilice más para que se pueda evitar que siga ocurriendo”.

Pide a senadores de Morena no dividirse

Julen Rementería pidió a los senadores de Morena no dividirse en este asunto pues hay quienes han manifestado apoyo al gobernador de Veracruz. Insistió en que quien requiere del apoyo total es la ciudadanía veracruzana que no merece tener a un dictador como gobernador y aseguró que no hay forma alguna de defender a personajes con ese tipo de comportamiento.

“Me parece que en el caso de Veracruz no hay cómo defenderlo y eso deberían entenderlo los senadores, en lugar de rasgarse las vestiduras y de irse contra algunos senadores de su mismo partido, que están viendo que sí hay cosas que componer, bueno pues sumarse, porque en Veracruz hay millones de ciudadanos que por supuesto muchos de ellos confiaron en Morena, hoy ya no confían tanto, pero muchos de ellos confiaron en Morena y merecen la atención y el respeto aún de los senadores y senador