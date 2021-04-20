El Cóndor andino fue liberado en las montañas de Bolivia, se trata de un macho de cinco años que estuvo en tratamiento durante tres semanas antes de volver a volar en su hábitat.

Los agricultores locales lo encontraron en malas condiciones y lo reportaron a las autoridades.

Maguin Herrera, Ministro de ambiente externó que atendiendo el llamado de los pobladores, levantaron al ave y lo llevaron al parque natural Vesty Pakos para su rehabilitación.

El cóndor andino fue llevado hasta lo alto de una montaña dentro de una caja de madera y al verse liberado abrió sus alas y voló a su hábitat natural mostrando su envergadura de más de dos metros.

Una de las aves más grandes del mundo

Los conservacionistas han estado trabajando para mejorar la cantidad de cóndor andino, una de las aves más grandes del mundo, durante décadas.

El pasado 23 de febrero dos cóndores en peligro de extinción también fueron liberados después de recuperar su estado de salud, como parte de un proyecto auspiciado por un programa estatal de conservación del cóndor andino.

Rey de los Andes

En la nación andina el cóndor es un emblema patrio y en las comunidades indígenas es considerado el rey de los Andes por ser una de las aves de mayor tamaño en el mundo capaz de volar.

A inicios del mes de febrero se encontraron 34 cóndores muertos al sur de Bolivia, posiblemente envenenados indirectamente por pobladores. El caso causó revuelo y está siendo investigado por las autoridades.

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Según National Geographic, los cóndores andinos pueden vivir hasta 75 años en cautiverio, pero se reproducen lentamente.

Una pareja de apareamiento produce solo una descendencia cada dos años, y ambos padres deben cuidar a sus crías durante un año completo.

El cóndor andino se considera en peligro de extinción, pero está en mejor forma que su primo de California.

Actualmente, se estima que hay unos pocos miles de aves sudamericanas en la naturaleza con programas de reintroducción que trabajan para complementar ese número.

