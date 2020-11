Tratamiento de plasma contra Covid-19 no registra beneficios; el virus podría dañar la fertilidad masculina

El siguiente es un resumen de algunos de los estudios científicos más recientes sobre el nuevo coronavirus y los esfuerzos para encontrar tratamientos y vacunas para el Covid-19, la enfermedad causada por el virus.

Te puede interesar:

Estudio afirma que pandemia de coronavirus se reduciría si el 70% de la gente usara cubrebocas

De acuerdo con un artículo de Reuters, el tratamiento con plasma no muestra ningún beneficio en el Covid-19 grave.

El plasma sanguíneo de los sobrevivientes de Covid-19 fue de poco beneficio para los pacientes con neumonía grave por esta enfermedad, informaron investigadores de Argentina el pasado martes en The New England Journal of Medicine. El llamado plasma convaleciente, que administra los anticuerpos de los sobrevivientes del coronavirus a las personas infectadas, no mejoró el estado de salud de los pacientes en estado crítico ni redujo su riesgo de morir a causa de la enfermedad mejor que un placebo.

Los investigadores asignaron al azar a 333 pacientes hospitalizados con neumonía grave por SARS-CoV-2 para recibir plasma de convalecencia o un placebo. Después de 30 días, no vieron diferencias significativas en los síntomas o la salud de los pacientes.

Las tasas de mortalidad fueron casi las mismas: 11 por ciento en el grupo de plasma convaleciente y 11.4 por ciento en el grupo de placebo, una diferencia que no se consideró estadísticamente significativa.

Todavía es posible que el plasma convaleciente pueda ayudar a los pacientes menos enfermos que reciben el tratamiento en una etapa más temprana de su enfermedad, dijo el líder del estudio, el Dr. Ventura Simonovich del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Un ensayo aleatorizado separado de Argentina, publicado el sábado en medRxiv antes de la revisión por pares, encontró que cuando los pacientes ancianos con Covid-19 recibieron plasma convaleciente dentro de las 72 horas posteriores al inicio de sus síntomas en lugar de un placebo, tenían significativamente menos probabilidades de enfermarse gravemente.



El Covid-19 puede afectar la fertilidad masculina

La evidencia del daño testicular por Covid-19 se ha ido acumulando en una serie de pequeños estudios de autopsias, lo que sugiere que el nuevo coronavirus podría tener un impacto en la fertilidad masculina.

Investigadores de la Universidad de Miami en Florida compararon tejidos de testículos de seis hombres que murieron a causa del nuevo coronavirus y tres que murieron por otras causas.

Tres de los pacientes con Covid-19 tenían daños en los testículos que afectarían su capacidad para producir espermatozoides. Un equipo de investigación chino hizo observaciones similares a principios de este año y también encontró que el sistema inmunológico de algunos pacientes con SARS-CoV-2 “atacaba” los testículos, causando inflamación severa u orquitis.

También te puede interesar:

Cancillería pide evitar viajes no esencial durante fiestas navideñas

Otro equipo chino encontró un “daño significativo” en el tejido celular básico de los testículos en 12 hombres que murieron también por esta enfermedad.