El que no adora a Dios, adora al Diablo: Papa Francisco

Al celebrar la misa por la Solemnidad de la Epifanía del Señor, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco, sostuvo que quien “no adora a Dios adora al Diablo”.

Durante la homilía, que se realizó con todas las medidas sanitarias pertinentes, el jerarca de la Iglesia católica, el Papa detalló que en el Evangelio según Mateo, los Reyes Magos, cuando llegaron a Belén, “vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron”.

En ese sentido, señaló que “adorar al Señor no es fácil”, no es un hecho inmediato: exige una cierta madurez espiritual y dijo que “la actitud de adorar a Dios no es espontánea en nosotros”.

Y es que, recordó que el ser humano tiene la necesidad de adorar, pero corre el riesgo de equivocar el objetivo por lo que destacó en que “si no adora a Dios adorará a los ídolos, no hay un punto intermedio, o Dios o los ídolos, quien no adora a Dios, adora al diablo y en vez de creyente se volverá idólatra”.

De la liturgia, el papa destacó tres expresiones: “levantar la vista”, “ponerse en camino” y “ver” y explicó que para adorar al Señor es necesario ante todo “levantar la vista”, es decir, no dejarse atrapar por los fantasmas interiores que apagan la esperanza, y no hacer de los problemas y las dificultades el centro de nuestra existencia, lo cual no significa que neguemos la realidad, fingiendo o creyendo que todo está bien.

La segunda expresión ayuda a ponerse en camino. Antes de poder adorar al Niño nacido en Belén, los magos tuvieron que hacer un largo viaje que implica siempre una transformación, un cambio, pues “no se llega a adorar al Señor sin pasar antes a través de la maduración interior que nos da el ponernos en camino”.

En la tercera expresión: ver en sus escrituras. Mateo escribió que los Reyes: “Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron” pues la adoración era el homenaje reservado a los soberanos, a los grandes dignatarios.

