Escuelas de Ciudad Isla, Veracruz sufrieron daños tras sismo de 5.7

Ciudad Isla, Veracruz.- Directivos de las escuelas que resultaron con daños estructurales en el municipio de Ciudad Isla al sur de Veracruz por el sismo de magnitud 5.7 registrado el pasado jueves, informaron que están buscando alternativas para que varios alumnos continúen tomando clases presenciales, ya que por indicaciones de protección civil algunos salones no deben ser utilizados.

En la primaria “Aquiles Serdán” son dos aulas las que representan riesgos y más de 90 alumnos los afectados.

Magdali Jácome, directora de la institución señaló “Fue el grupo de tercero a y el grupo de quinto donde nos dijeron de inmediato que ya los niños no pueden estar adentro porque en cualquier momento puede colapsar lo que es el techo, aproximadamente tienen 35 años de antigüedad esta estructura”.

En el Cetis 144 son cinco salones y los baños de un edificio los que resultaron con daños. Este problema se suma a que el otro edificio no puede ser utilizado porque está en obra negra. Al respecto el director del plantel explicó: “La escuela ya tiene 38 años de servicio y los edificios ya son viejos. La recomendación que hizo Protección Civil es que no se usen ahorita, entonces vamos a ver como las horas, los grupos como los formamos para dar clases ya sea en el patio, en el techado o grupos un día sí, un día no para tener a los alumnos de manera presencial”.

De acuerdo a los directivos las áreas afectadas deben ser rehabilitadas o incluso reconstruidas porque además de los daños por el sismo, tienen muchos años de antigüedad, mientras se resuelve esta situación, algunos alumnos tomarán clases al aire libre o esperan tener el apoyo con aulas móviles.

No hubo más daños por el sismo en Veracruz

Después del monitoreo preliminar debido al sismo de 5.7 que marcó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) con epicentro en Isla, Veracruz, el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García reportó que “no se tiene ninguna novedad relevante”.

Señaló que la zona industrial de Coatzacoalcos y Minatitlán, tampoco presentaron novedad, ni la zona centro tiene registro de novedades por el sismo.

Refirió que las zona de los Tuxtlas “sin novedad y que las “hidroélectricas de la región y la planta nucleoeléctrica siguen en funcionamiento normal”.

Indicó que la zona de la cuenca del Papaloapan, “sin novedad” y que continúan monitoreando por lo que exhortó a seguir las recomendaciones de Protección Civil.