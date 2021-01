Estados Unidos pide a migrantes no viajar a la frontera

Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pidió a los migrantes que consideran emprender el viaje no abandonar su país o a quienes ya emprendieron el viaje a no hacerlo, por el momento, porque las leyes migratorias no han cambiado.

“A los migrantes que están pensando en viajar al norte o que ya iniciaron el viaje, ahora no es el momento de salir corriendo a la frontera. Las leyes migratorias del país no han cambiado”, informó en un audio difundido por la Embajada de Estados Unidos en México.

El funcionario solicitó a la población no por lo que exhortaron a los migrantes a no creer en manos de los “polleros” y aseguró que trabajan para implementar la nueva política migratoria anunciada por el presidente Joe Biden.

“Entendemos que pueden estar padeciendo dolor y dificultades; éste no es el momento de venir corriendo a la frontera, no pierdan su dinero, no aumenten el riesgo de contagiarse con el Covid-19 durante el viaje, no arriesguen su vida”, dijo.

Este año, la primera gran caravana migrante procedente de Honduras, conformada por más de 3 mil personas, fue forzada a detenerse en Guatemala, por no contar con documentos ni pruebas negativas frente al virus.

Desde noviembre de 2018, se registró un nuevo fenómeno de movilizaciones en el que miles de personas decidieron emigrar al mismo tiempo y cruzar México, un trayecto peligroso, para llegar a Estados Unidos con el fin de solicitar asilo.

La primera caravana de la que se tiene registró salió en noviembre de 2018, antes de que iniciara la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde San Pedro Sula, en Honduras. De inicio eran alrededor de 1 mil 300 personas, y cuatro días después sumaban más de 6 mil migrantes.

La irrupción de las caravanas ocasionó un diferendo diplomático entre México y Estados Unidos que estuvo a punto de terminar en la imposición de aranceles a las importantes mexicanas, pero la medida fue desechada por el ex presidente Donald Trump, a cambio de que México se comprometiera a realizar acciones para detener las caravanas y mantener en su territorio a los solicitantes de asilo hasta que tuvieran que acudir a la Corte.