Estoy limpio asegura Santiago Nieto, extitular de la UIF

Cd. de México.- De visita en el Senado, Santiago Nieto , extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que se encuentra “limpio” de los señalamientos que se han hecho en su contra y de las acusaciones de enriquecimiento ilícito por la adquisición de diversas propiedades. Al salir del Foro, con motivo del “Día Internacional Contra la Corrupción”, Nieto Castillo fue interrogado en torno a su situación jurídica. ¿Estad usted limpio señor?, Se le preguntó. Evidentemente sí, respondió. Explicó que ya se ha puesto en contacto con el titular de la Función Pública para presentar su declaración de conclusión del cargo.

“Me he puesto hoy en contacto con el secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión de cargo, y ahí se encuentran contemplados, cómo están desde la declaración de modificación patrimonial, los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tengo con mi esposa de forma mancomunada, entonces me he puesto en contacto con él para efecto de ponerme a su disposición y por supuesto aclarar lo que ya se encuentra reportado ante el SAT y ante la Secretaría de la Función Pública”.

Se trata de la segunda aparición pública desde que dejó el cargo en la UIF tras el escándalo de su boda que tuvo lugar en Guatemala. En la breve entrevista, Nieto Castillo también señaló que de su parte no existe ningún pleito con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“De mi parte no hay enfrentamiento”, asegura Santiago Nieto.

En el mismo evento se encontraba el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino quien informó del plazo que con el que cuenta Santiago Nieto para poder analizar y cotejar el proceso de evolución de su patrimonio.

“Él cuando tomó posesión en la UIF hizo su declaración de inicio y ha hecho sus declaraciones anuales y nos falta la declaración final, y los tiempos de ley terminan el 7 de enero, entonces tenemos que esperar nosotros la declaración final, y el proceso de evolución es comparar lo que entregó, como fue evolucionando y que es con lo que termina”.