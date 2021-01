Futbolista profesional mexicano pierde un pie tras recibir descarga eléctrica

En esta vida, las cosas no se pueden dar por sentadas; ni siquiera tenemos certeza de que el día de mañana nos dedicaremos a nuestra actual profesión, a veces las cosas cambian en un instante. Tal es el caso de lo que ocurrió con Rodrigo Alaín Cuevas, un futbolista que perdió un pie.

Cuevas, de 24 años, se desempeñaba como delantero del Ciervos FC, equipo de la Segunda División Premier de México (la tercera categoría del balompié nacional) hasta el 23 de enero pasado, cuando sufrió un accidente doméstico en el cual su pierna izquierda resultó electrocutada.

“La Dirección de Comunicación del Club Ciervos F.C., en coordinación con la Dirección de Servicios Médicos de la institución, informan que nuestro jugador Rodrigo Alaín Cuevas Leyva (DEL #27) ha sido trasladado a la ciudad de Culiacán, Sinaloa para valoración y tratamiento médico, luego de presentar un cuadro de quemaduras de tercer grado tras recibir una descarga eléctrica de alto voltaje a consecuencia de un percance doméstico”, informó el club en un comunicado, donde además detalló que el pronóstico médico del jugador era “reservado”.

Ahora, días después de aquel boletín, Alaín Cuevas se sinceró en redes sociales y explicó cómo vivió el momento en el que los doctores le dijeron que tendrían que amputarle el pie para preservar su vida.

“Resulta que mi pie izquierdo quedó hecho trizas. El cirujano y los doctores, como deben de ser, fueron sinceros y directos conmigo y mis papás (...) Lo que nos dijeron fue que me tenían que amputar el pie porque estaba demasiado infectado, y si no se operaba pondría en riesgo mi vida”, dijo el jugador en su cuenta de Facebook.

“En ese momento pasaban miles de cosas por mi cabeza, pensaba que ya se había acabado mi carrera futbolística, que fue corta, que por qué a mí, que todo lo que batallé para poder llegar a pisar una cancha de manera profesional. Pensaba en mi familia, en que si me mueven de aquí serían más gastos, etc. Me cuestionaba una y mil cosas, pero tuve que calmarme y tranquilizarme, y lo que hice fue encomendarme y confiar en Dios”, continuó el delantero.

Además, Alaín dijo “haber aprendido la gran lección de que no debes poner nada por encima de tu propia vida” y narró que los hospitales en la Ciudad y el Estado de México no quisieron recibirlo debido a que estaban llenos por el Covid-19, motivo por el cuál tuvo que ser atendido en Sinaloa, donde su madrina tiene contactos en un nosocomio de la ciudad.