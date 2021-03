Hay 237 barcos esperando para cruzar el Canal de Suez

El Canal de Suez aceleró sus esfuerzos para liberar el portacontenedores Ever Given que está bloqueando vía marítima comercial, lo que ha elevando las tarifas de transporte de petróleo y ha interrumpido la cadena de suministro global de todo tipo de productos, desde cereales a ropa de bebé, ya que hay al menos 237 barcos esperando para cruzar.

La Autoridad del Canal de Suez (SCA) dijo que los intentos de remolque para liberar la embarcación se reanudarán en cuando se completen las operaciones de drenaje en la proa para retirar 20 mil metros cúbicos de arena.

“Además de los dragadores en el lugar, ahora hay uno con el buque especializado en succión que empezará a trabajar pronto. Este dragador puede sacar 2 mil metros cúbicos de material cada hora”, dijo Bernhard Schulte Shipmanagement, gerente técnico del Ever Given.

El Ever Given quedó encallado en una orilla del canal y atravesado en el tramo sur a la altura del kilómetro 151 debido a los fuertes vientos y falta de visibilidad por una tormenta de arena que azotó Egipto a principios de esta semana.

Hay 237 barcos esperando para pasar por el Canal de Suez

A cuatro días del incidente hay más barcos anclados en las entradas norte y sur del canal a la espera de poder cruzarlo, hoy suman 237, según la compañía Leth Agencies, que ofrece servicios logísticos en varios canales y estrechos del mundo.

La mayoría de las embarcaciones, 107, se encuentran en la zona de Suez, donde el puerto está congestionado y han tenido que anclarse en el golfo situado entre el Egipto continental y la península del Sinaí, tal y como se puede ver en imágenes de satélite.

Según los datos de Leth Agencies, del total de barcos parados, 64 son buques de diferentes productos, además de 22 petroleros y 53 portacontenedores, siendo el canal una de las vías preferenciales de las mercancías entre Europa y Asia.

Sin embargo, ya un portacontenedores ha optado por evitar el canal de Suez y rodear el continente africano, a pesar de que eso conlleva varios días más de navegación: es el Ever Greet, “hermano” del Ever Given también de la naviera taiwanesa Evergreen, según el servicio de análisis Lloyd’s List, con sede en Londres.

Retención de mercancías por más de 9 mil millones de dólares

Se estima que el bloqueo en el Canal de Suez provoca una retención de mercancías por un valor de unos 9 mil 600 millones de dólares diarios, con el tráfico hacia occidente valorado en 5 mil 100 millones de dólares y hacia oriente, 4 mil 500 millones de dólares al día.

Un informe elaborado por analistas de la aseguradora francesa Euler Hermes, filial del grupo alemán Allianz, estimó que el cierre del canal podría costar entre 6 mil y 10 mil millones de dólares a la semana al comercio mundial.