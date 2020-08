Homicidios dolosos se han reducido en 22 estados: Alfonso Durazo

Durante su participación en la conferencia matutina del presidente López Obrador, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que los homicidios dolosos se han reducido en 22 estados, entre ellos en Guanajuato.

Señaló que no se puede cantar victoria pero la incidencia en el estado que más ha aportado está a la baja de manera sensible “las cifras del mes de agosto son alentadoras no son tiempos para cantar victoria y podemos adelantar que esa tendencia no será posible recuperar esa tendencia a la baja”.

“Feminicidios en línea de contención... una sensible baja menos 3.8”, añadió el funcionario federal.

También Durazo ofreció un balance de cuentas bloqueadas al bandas del crimen, “11 mil 543. Esto íntimamente asociado al combate de las bandas criminales. Sino se debilitan las finanzas puede seguir con su capacidad operativa”.