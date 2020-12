Fallece el actor Hugh Keays-Byrne, conocido por su papel de Inmortal Joe en ‘Mad Max: Furia en el Camino’

Hugh Keays-Byrne, el actor anglo-australiano detrás de Immortan Joe en “Mad Max: Fury Road” de 2015, murió el pasado martes 1 de diciembre durante una estadía en el hospital, según su amigo y exdirector de cine Brian Trenchard-Smith.

Un representante de Keays-Byrne confirmó a distintos medios internacionales que murió en paz y que su familia solicita privacidad en este momento; el actor tenía 73 años.

Trenchard-Smith dirigió a Keays-Byrne en películas como “The Dragon Flies” de 1975, también conocido como “The Man From Hong Kong”. Posteriormente, el actor se convirtió en un buen amigo para él y su esposa Margaret durante 46 años, como escribió el cineasta en una publicación de Facebook el miércoles.

Agregó que pasaron muchas mañanas de domingo felices con él, su compañera Christina y un grupo de compañeros actores y artistas (Macao Light Company) en la casa que compartían en Centennial Park.

Trenchard-Smith mencionó el sentido del humor innato que Keays-Byrne traía consigo a cada producción.

Comentó que Hugh tenía un corazón generoso, ofrecía una mano amiga a las personas necesitadas o un lugar para quedarse a un adolescente sin hogar. Se preocupaba por la justicia social y la preservación del medio ambiente mucho antes de que estos temas se pusieran de moda”, continuó Trenchard-Smith. “Su vida estuvo gobernada por su sentido de la unidad de la humanidad. Extrañaremos su ejemplo y su amistad”.

Sin embargo, no se ha dado detalles acerca de la muerte del actor, por lo que es seguro que en el transcurso de los días se revelen la causas que terminaron con su vida.

Nacido el 18 de mayo de 1947 en Srinagar, Keays-Byrne y sus padres británicos se mudaron a Inglaterra cuando era niño. Comenzó su carrera como actor de teatro, uniéndose a la Royal Shakespeare Company en producciones de As You Like It, Hamlet, King Lear, Much Ado About Nothing, The Tempest y más. Su carrera televisiva comenzó en 1967 con Bellbird y Boy Meets Girl, y sus papeles cinematográficos comenzaron con Stone en 1974.

Keays-Byrne aparecería más tarde como Mr. Stubb en Moby Dick de 1998, el personaje Grunchlk en episodios de Farscape, y en un papel menor en Sleeping Beauty de 2011. Mad Max: Fury Road fue su último papel cinematográfico.