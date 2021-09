Inundaciones provocan derrumbes, desalojos y devastación en China

En China partes de las provincias de Zhejiang y Sichuan recibieron respuestas de emergencia ante las inundaciones de sábado a domingo, ya que las fuertes lluvias azotaron esas regiones, desataron inundaciones y deslizamientos de tierra, y dejaron varados a los residentes en sus hogares y vehículos.

El sábado por la tarde, el agua de la inundación comenzó a llegar a algunos carriles y casas en la aldea de Xi’ao en Ningbo, una ciudad portuaria en la provincia de Zhejiang, este de China. Algunas casas se inundaron después de una hora de fuertes lluvias.

Las autoridades del subdistrito y los trabajadores comunitarios rápidamente comenzaron a evacuar a la gente, caminando de puerta en puerta para persuadir a la gente de que abandonara la aldea.

Los residentes fueron evacuados en grupos, que fueron colocados en un refugio temporal local o trasladados a otros lugares en autobuses.

“Un aldeano me llamó y me dijo que la inundación había entrado en su refrigerador. Así que fui a echar un vistazo. Pero una vez que salí, no podía moverme, porque el agua fangosa se volvió abrumadora. Y entonces todo el pueblo comenzó a llamar. y me dicen que el agua entró rápidamente en su casa ", dijo Xu Zhilun, jefe de la aldea de Xi’ao.

Los trabajadores comunitarios compraron mantas y comida instantánea durante la noche para los residentes que se quedaron en el refugio temporal y trasladaron el resto de la aldea a otros lugares seguros a través de autobuses.

Hasta la noche del sábado, un total de 232 aldeanos habían sido evacuados.

“Hemos hecho arreglos para que los trabajadores comunitarios revisen de puerta en puerta una vez más, asegurándonos de que nadie se quede atrás, y que todas las personas hayan sido colocadas en el refugio temporal”, dijo Mao Yueming, jefe del subdistrito de Jinpin.

En la provincia de Sichuan, suroeste de China, el condado de Gulin lanzó el domingo una respuesta de emergencia de Nivel IV contra una cresta de inundación.



Alrededor del mediodía, la inundación severa y los deslizamientos de tierra dejaron varadas al menos a dos docenas de personas en cinco lugares separados. Los bomberos locales se apresuraron a los sitios, llevando botes zodiac, botes de goma, drones y otros equipos de rescate.

En dos horas, entregaron a 23 personas varadas y evacuaron a más de 200 personas.