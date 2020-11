Investigación contra Cienfuegos será a la altura del prestigio de México: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la Fiscalía General de la República realizará una investigación a la altura del prestigio de México en el caso contra el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, y aseguró que se aplicará la ley.

TE PODRÍA INTERESAR:

VIDEO: Tráiler arrastra un auto en la México-Querétaro

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Ebrard informó sobre el traslado a México del general Cienfuegos, quien llegó ayer por la tarde al hangar de la Fiscalía ubicado en el aeropuerto de Toluca, donde estuvo alrededor de 30 minutos.

#EnLaMañanera | Sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, el canciller @m_ebrard aseguró que el Gobierno Federal no tiene la menor duda de que la #FGR llevará a cabo una investigación a la altura del prestigio de #México pic.twitter.com/J92yvfr4h6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2020

“El acuerdo de la juez fue en sentido favorable a lo que solicitó el Departamento de Justicia y argumentó que su decisión se basa en que tiene toda la certeza de que en México se va a realizar la investigación correspondiente. Hay confianza en México y Estados Unidos de que la investigación correspondiente será con los más altos estándares de efectividad y de honestidad y se confía, se respalda, en la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de México, lo cual nos parece algo muy significativo”, dijo Ebrard.

TE RECOMENDAMOS:

En octubre se reportaron 2 mil 944 homicidios dolosos en el país: Mejía Berdeja

El canciller agregó que si hay algún indicio de corrupción, de colusión con la delincuencia que se le haga de conocimiento a la autoridad mexicana, ya que México sabrá aplicar la ley y que quienes resulten responsables, de acuerdo con las leyes mexicanas, sean procesados juzgados y sentenciados en México, no en otros países.

Al ser cuestionado sobre el malestar generado en la población por la liberación del general Cienfuegos, el presidente López Obrador dijo que se debe de tener confianza, ya que tiene el compromiso de no fallarle al pueblo.

“Decirle a todos los mexicanos que tengan confianza, que nosotros tenemos el compromiso de no fallarle al pueblo. Estoy seguro de que va a haber resultados, cómo no va a ser distinto ahora si antes estos hechos no sucedían, estamos sentando las bases de una nueva forma de impartir justicia”.