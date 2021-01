La DEA actuó muy a la ligera en caso Cienfuegos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la DEA actuó con muy poco profesionalismo y muy a la ligera en el caso del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional.

“Yo lo que veo es muy poco profesionalismo, se actuó muy a la ligera a pesar de que, como lo dice la Fiscalía de México, comenzaron a investigar desde 2013. Para lo que entregaron, entonces no fue un buen trabajo o no tiene sustento, no hay materia”, dijo el presidente López Obrador.

Después de secundar a la Fiscalía General de la República, el jefe del Ejecutivo insistió en la casualidad de la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos poco antes de las elecciones.

“Me llama a mi mucho la atención, pues yo ya llevo un tiempo en estos asuntos y eso de las casualidades. Cómo es que se lleva a cabo la detención del general unos días antes de la elección si ya había estado de vista en Estados Unidos en el mismo lugar con su familia, en marzo”, dijo el presidente al ser cuestionado por la investigación de la agencia antidrogas.

“Que no supieron, no tenían terminada la investigación por qué fue hasta las vísperas de la elección, cuál era el mensaje de parte de quién, qué cosa era lo que se pretendía, debilitar al gobierno de México, debilitara a las Fuerzas Armadas de México, el que nos confrontamos con el actual gobierno, qué pasó. O no son tan profesionales y fallan como todos los seres humanos o cometemos errores”, finalizó el presidente López Obrador.