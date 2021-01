López Obrador descarta llamar a Biden; “no hay temas urgentes que tratar”

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una nueva llamada con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, ya que no hay temas urgentes que tratar y porque los dos coinciden en varios temas.

“Coincide con lo que nosotros estamos haciendo, lo vemos bien. Ahora si hay necesidad de hablar por teléfono, pues lo hacemos, pero no es urgente. No, no, no hace falta (hablar por teléfono con Biden), le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema, él lo sabe y nosotros también sabemos que no vamos a tener ningún problema con su gobierno”, dijo el jefe del Ejecutivo al ser cuestionado en la conferencia de prensa sobre la llegada de Biden a la Casa Blanca.

“Lo del muro es muy bueno, porque yo les comentaba que todos los presidentes hacían su pedaso, su trecho del muro, era así como manda, todos… demócratas y republicanos en los 3 mil 180 o 3 mil 200 kilómetros de frontera”, dijo el presidente López Obrador al ser cuestionado sobre los decretos que firmó Biden en su primer día de mandato.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que lo mejor es reconocer “lo bueno de quién esté en la presidencia de Estados Unidos y reconocer lo que es bueno para México, para nosotros y no meternos, no debemos meternos en asuntos internos en otros países”.

El presidente López Obrador destacó que hay coincidencias con la agenda que presentó Biden, la cual incluye atención prioritaria a la pandemia y a la crisis económica que se vive en el país del norte.

“Es muy buena la relación con el nuevo gobierno, coincidimos con la agenda que presentaron, lo que está proponiendo el presidente Biden en lo interno, el atender la pandemia, que se mejoren las condiciones y lo deseamos, de contagios y de fallecimientos en Estados Unidos, a eso le va a dar atención prioritaria”, dijo en su conferencia en Palacio Nacional.

“Creo que va a destiar cómo 1.9 billones de dólares de apoyos a la economía estadounidense, eso va a ayudar mucho en la reactivación de la economía interna y ahí nos ayuda también a nosotros, porque son 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, y al haber esta derrama económica, una buena cantidad se va a entregar de manera directa, como lo hacemos nosotros desde hace tiempo”, agregó el presidente López Obrador.