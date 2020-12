López Obrador dice que solo aumentará 3.3% el tabaco, refrescos y gasolina

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un ajuste del 3.3 por ciento al precio del tabaco, bebidas azucaradas y gasolina a partir de mañana 1 de enero de 2021.

“Lo único que va a aumentar son tabacos, 3.3 por ciento, esto es inflación, en términos reales no hay aumento, es un ajuste a la inflación. Bebidas azucaradas, 3.3 por ciento, nada de que el refresco aumentó 10, 15, 20 por ciento. Que no haya abusos. Y los combustibles: la Magna,3.3, Premium, 3.3 y el Diésel, 3.3, qué es inflación, en términos reales no hay aumento”, dijo el jefe del Ejecutivo en la última conferencia de prensa en Palacio Nacional de 2020.

“Pero hay un dato, a pesar de este aumento en combustibles que tiene que ver con la inflación, hoy día la gasolina y mañana y pasado y en todo enero y hasta adelante, está más barata que cuando llegamos al gobierno”.

#EnLaMañanera | Lo único que va a aumentar son tabacos, bebidas azucaradas y combustibles, informa el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/o81ZEGZqSt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 31, 2020

El presidente López Obrador dijo que en finanzas públicas también se cerró con buenos datos, “la recaudación a pesar de la pandemia es mayor en términos cuantitativos. En el 19, los ingresos del gobierno fueron de 4 billones 5 mil 57 millones de pesos y ahora estamos cerrando con 4 billones 87 mil, son 82 mil millones de pesos más que el año pasado”.





Asimismo, reiteró que gracias a un acuerdo con Maseca y Minsa no habrá aumento al precio de la tortilla durante los próximos 60 días.

El presidente López Obrador destacó, además, que se logró un incremento al salario mínimo, que a partir de mañana será de 141 pesos y en la frontera de 213 pesos.