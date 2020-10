López Obrador pide a Frenaaa no adueñarse del Zócalo; solicita un día al mes

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno se va a seguir garantizando el derecho a la manifestación pero pidió a los del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa) no apoderarse del Zócalo, ya que todos tienen derecho a protestar.

“Todos pueden estar aquí y protegidos sin ningún problema, nada más que no se vayan a querer quedar con el Zócalo, es decir, que no acaparen”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional la cual tuvo que interrumpir porque tenía que ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El jefe del Ejecutivo pidió a los movimientos de Frenaaa, México sí y a la Boa que al menos les den al menos un día al mes en el Zócalo.

“Desde ahora les propongo a los de Frenaaa, y a los de México sí y a la Boa y a todos que nos den cuando menos un día al mes, que nos permitan el Zócalo un día al mes. Ese día si están los de Frenaaa pueden moverse a una plaza cerca, terminamos y regresan. Si están los de México sí, lo mismo, nada más para ser equitativos, que haya igualdad, que todos tengamos libertad de manifestarse”, dijo el mandatario.

El presidente López Obrador recordó que el gobierno de la Ciudad de México pasado, encabezado por Miguel Ángel Mancera, le impidió en varias ocasiones protestar en la plancha del Zócalo.

“A lo mejor no se sabe, nosotros hacíamos manifestaciones en el Zócalo, bueno eso si es de dominio público, pero en los últimos tiempos, el anterior gobierno de la ciudad ya no nos permitía llegar al Zócalo, teníamos que hacer nuestros actos en el Hemiciclo a Juárez, en Bellas Artes, en Reforma”, dijo López Obrador.

Me acuerdo cuando se intensificó la represión contra los maestros, cuando querían imponer la mal llamada reforma energética y convocamos para defender a los maestros y detener la represión no nos permitieron llegar al Zócalo y se hizo el acto en Reforma. Cuando protestamos en contra de la reforma energética tampoco, en algunas ocasiones tuvimos que hacer los actos fuera, aquí no nos permitían.