López Obrador sigue dirigiendo al país a distancia: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que Andrés Manuel López Obrador está en pleno ejercicio de sus funciones como Presidente de la República y por ello a las 8 de la mañana encabezará la llamada telefónica con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin.

“Es de esperarse una recuperación pronta y satisfactoria, el presidente es un servidor público comprometido con en el pueblo de este gran país, por lo que incluso, en esas circunstancias, sigue dirigiendo a distancia los esfuerzos de está cuarta transformación”, dijo Sánchez Cordero.

Al encabezar por primera vez una conferencia de prensa, a la cual después de dos semanas se reincorporó Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, después de dar positivo a Covid-19, la secretaria de Gobernación aclaró que López Obrador se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como Presidente de la República.

“Él mismo continuará pendiente de los asuntos públicos como lo hizo esta mañana y lo hará en un momento más con la llamada que tiene pendiente a las 8 con el señor presidente Valdimir Putin”, agregó Sánchez Cordero.





“Se encuentra bien, se encuentra fuerte y se encuentra resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos y coordinando y atenderá de manera remota algunas reuniones y continuará dando las instrucciones necesarias”, dijo Sánchez Cordero.

La titular de la Secretaría de Gobernación informó que la reunión del gabinete de seguridad continuarán y que incluso esta mañana ya se realizó la correspondiente, además de la reunión del gabinete de salud, debido al positivo del presidente López Obrador.

“El doctor Jorge Alcocer está a cargo del Presidente y del equipo médico que lo atiende”, agregó Sánchez Cordero, quien detalló las medidas que ha tomado, ya que también es una de las funcionarias que ha estado en contacto con el mandatario.

“Yo llegué este domingo, me hice la prueba rápida y me hice la otra prueba, la otra prueba salió negativa y me hice la prueba que me entregarán entre hoy y mañana”, agregó Sánchez Cordero.

Finalmente detalló que el presidente López Obrador está con su familia, desde luego tomando todas las medidas sanitarias correspondientes.

“Está con su familia, pero desde luego con todas las medidas que se tienen que tomar de sana distancia, inclusive dentro de su familia, pero está con su familia y está resguardado en su casa”, finalizó.