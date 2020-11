Maestro llama a sus alumnos ‘generación de cristal’ en clase virtual

En Acapulco, Guerrero, un profesor llamó la atención a unos de sus alumnos, quien aseguraba que la forma en la que estaba trabajando no era la correcta; sin embargo, éste no dudó en comenzar a pedirle argumentos a uno de ellos, por lo que aseguró que ya no se les podía decir nada por pertenecer a la “generación de cristal”.

Dicho video ha dado la vuelta por todo el país, en el que la mayoría de los usuarios han apoyado al profesor, quien añadió en medio de la discusión que él estaba buscando la manera de hacer mejor su trabajo a pesar de lo difícil que es para él esta nueva modalidad.

No obstante, ante el desagrado del alumno, el docente le pidió que lo mejor que podría hacer era cambiarse de grupo para que no estuviera inconforme con la manera en la que él estaba llevando sus lecciones a pesar de la distancia.

Les repitió en varias ocasiones que estudiaran todo lo que han estado viendo, pues no es lo mismo a cuando las clases eran presenciales y él se ponía frente al pizarrón para explicarles todos los temas de una mejor manera; recalcando que ambas partes se han tenido que acoplar a este cambio.

Casi al término de la grabación, el profesor le dice al joven que no le regalará la calificación, agregando que a la “generación de cristal” ya no se le puede decir nada porque se ofenden con cualquier cosa.

Los alumnos han demostrado la molestia que este comentario les causó, pero la institución educativa no ha mostrado una postura respecto a la situación que se dio entre los chicos y el docente.