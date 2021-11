Mancera pide que no haya chicanas políticas en el caso de Julio César Serna

Ciudad de México. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera pidió que no haya tintes políticos en la detención de Julio César Serna, quien fue jefe de su gabinete cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. También pidió que se le otorgue la garantía de defensa y no se incurra en una “chicana política” con litigios eternos en su caso.

“Ojalá que no haya ningún tipo de chicana política, que se permita un litigio ágil y no litigios eternos o eternizados, a fin de que pueda comprobar lo que siempre afirmó, porque hasta donde yo tengo conocimiento Julio siempre estuvo aquí en la Ciudad y es una investigación que data prácticamente de cuatro años”.

Julio César Serna fue detenido la noche del sábado y es acusado de enriquecimiento ilícito. Miguel Ángel Mancera dijo que duda de muchas de las afirmaciones en contra de Serna ya que el entono electoral contamina en muchas ocasiones las decisiones judiciales.

“La verdad, dudo de muchas de las afirmaciones, me gustaría conocer la versión de él respecto de esas afirmaciones, porque pues ha habido muchas y obviamente la escena política está presente y vienen más elecciones y esto no va a cesar. El chiste es que haya garantía de defensa, eso es todo, la garantía de defensa porque las acusaciones sin esa garantía de defensa se vuelven un dicho unilateral”.