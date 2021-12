Llama Monreal a Gertz y Nieto a la prudencia y evitar filtraciones

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, exhortó a evitar confrontaciones y filtraciones entre Alejandro Gertz y Santiago Nieto , pues únicamente debilitan la confianza de la ciudadanía en sus servidores públicos.

“Yo los llamaría siempre para que no haya desencuentros entre titulares de órganos porque afecta la confianza ciudadana. Yo llamaría a la prudencia a todos los actores públicos. Socavar la confianza ciudadana no es lo más correcto, y llamaría a que se dirima en los tribunales lo que se tenga que hacer y alejarnos de protagonismos filtraciones o cualquier situación que afecte ambos o a cualquier servidor público sin que esto implique impunidad”, dijo en entrevista.

Monreal Ávila afirmó que en la Junta de Coordinación Política se planteó llamar a comparecer al fiscal Alejandro Gertz, por lo que “no se descarta” citarlo ante la cámara alta, pero lamentó que se haya ventilado en los medios de comunicación las presuntas indagatorias contra ambos funcionarios.

“No me alegra porque hoy vi dos periódicos importantes. Sí vi el Reforma y vi El Universal y distintas informaciones pero yo espero que no sea un desencuentro entre ambos sino simplemente asuntos de justicia. Se tiene que investigar es ella frente a la evidencia de los hechos y frente a la información pública no puede darse por sentado que se concluye una investigación entonces seguramente va a haber todavía mucho que escribir y el ministerio público mucho qué indagar”.

Descarta Monreal que Gertz Manero pida licencia.

No obstante, el senador descartó que Gertz Manero tenga que solicitar licencia al cargo para ser investigado.

“Yo no me adelanto a dar consejos. Para mí el fiscal ha cumplido con su función como fiscal general de la república y como titular de un órgano autónomo. Si le resultan algunas responsabilidades o actos que no encajen en un marco jurídico será la autoridad la que determine, pero no me adelanto ni tampoco solicito renuncias anticipadas ni permisos no soy así (…) No me gusta hacerle al adivino de rancho. Hasta en tanto tenga yo las pruebas, entonces emitiré una opinión más apegada a la verdad. Y mientras no tenga una condena por juez podría emitir una opinión”, dijo.

Adicionalmente, Monreal Ávila reiteró que la invitación a Nieto Castillo para colaborar en el Senado sigue abierta; aunque reconoció que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se ha mantenido en una ‘actitud franciscana del silencio’ y es la razón por la que no se inscribió para participar en la convocatoria para formar parte del Consejo de la judicatura Federal.