Rechaza Santiago Nieto asistir a Parlamento Juvenil en Senado

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal informó que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto declinó asistir este viernes a los trabajos del Parlamento Juvenil 2020-2021 que se lleva a cabo en el Senado.

Santiago Nieto fue invitado a conversar con los jóvenes parlamentarios con anterioridad a su salida de la UIF, sin embargo Ricardo Monreal dijo que canceló su participación con el argumento que se mantiene en reflexión. Lo que calificó Monreal como reflexión franciscana.

“Hoy tenían una ponencia-conferencia Santiago Nieto, pero ha decidido estar en reflexión. Él decidió asumir una actitud franciscana, y yo espero que le vaya bien. ¿Saben ustedes que esa es una tradición franciscana? Cuando yo era gobernador, antes de cada informe dos días antes me refugiaba en un convento de franciscanos en Guadalupe, Zacatecas, ahí hay un convento de franciscanos, y le pedí al Superior Abiel, Padre muy querido, y entonces hacia votos de silencio, no hablaba, simplemente reflexionaba”.

El senador Monreal informó que habló directamente con el ex titular de la UIF para pedirle que participara en los trabajos juveniles, independientemente de la situación por la que atraviesa, pero Santiago Nieto se rehusó. El legislador indicó que no queda más que respetar su decisión y el silencio hasta que él decida otra cosa.

“Hoy está en silencio, en el lenguaje masónico, cuando ya no participas en talleres, en trabajos o te retiras, se dice: Estoy en sueños. Él está en silencio y lo vamos a respetar. Estaba invitado. Yo le dije a él, hablé con él, me comuniqué con él y le dije que para nosotros, como es una actividad académica, no es política, partidista, que podía venir. De hecho, ha participado en las reuniones de jóvenes y le dije que la invitación estaba abierta. Que para nosotros el haber dejado el cargo, no implicaba que estuviera ausente de esta posibilidad de encuentro con ustedes. Le deseamos suerte a él y a su esposa. Ya habrá oportunidad de que pueda él reinstalarse en su vida cotidiana”.

Relación trilateral intensa.

Monreal también se refirió a la reunión trilateral que sostendrá el presidente López Obrador con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el marco de la novena cumbre de líderes de América del Norte a celebrase el próximo 18 de noviembre.

“Es una señal, una clara muestra de una relación intensa, una relación respetuosa entre los tres gobiernos: Estados Unidos, México y Canadá. Será una agenda amplia que discutirán en Washington, entre el presidente López Obrador, el presidente Biden, y el primer ministro Trudeau. Ahí van a hablar sobre medio ambiente, la Agenda 20-30, cambio climático, pero también hablarán sobre el tratado comercial, T-MEC, sobre seguridad, y dentro de seguridad seguramente el tema de drogas, introducción de armas ilegales a nuestro país, presencia de cárteles, trasnacionales”.