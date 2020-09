Adopta a perrito callejero que la consoló tras perder a su madre por Covid-19

La conmovedora historia de un perrito callejero y una mujer se ha vuelto viral, pues cuando Jaqueline Masceno acudió al hospital para trasladar a su madre, horas después le informaron que murió a causa de Covid-19.

Cuando la mujer, originaria de Brasil, recibió la noticia se sentó en una banqueta, donde lloró su pérdida. Ante la mirada de las personas, un tierno perrito se acercó a ella para calmarla y consolarla.

El momento quedó registrado en varias fotos que rápidamente se hicieron virales. El perro callejero se acercó a la mujer para quitarle las lágrimas y abrazarla.

“Fue muy fuerte para mí, fue mucho dolor, grité desesperada, salí del hospital y me senté afuera a llorar”, confesó.

“Alguien me dio un vaso de agua y el perro se acercó y saltó a mis brazos, acariciándome y sentí que era mi madre. Mi mamá me abrazó a través de él y fue un abrazo tan fuerte que si realmente fuera un perro, me habría mordido”, cuenta Jaqueline.

Más tarde, la mujer confesó que la aparición de este perro fue la forma en que su madre se despidió de ella, por lo que decidió adoptarlo y llamarlo “Ángel Gabriel”.

Cabe señalar que Jaqueline confesó que su madre era una mujer que siempre amó y procuró a los animales callejeros, por lo que ahora ella también cuidará de este perrito.

