Murió José Ángel García, papá de Gael García Bernal

José Ángel García, actor, director y papá de Gael García Bernal, murió a los 62 años, tras padecer por varios años fibrosis pulmonar y después de permanecer hospitalizado varios días en la Ciudad de México.

Bella de la Vega, esposa de José Ángel, confirmó la noticia en su cuenta de Facebook, donde le dedicó un conmovedor mensaje.

“¡En el Paraíso estás, MI AMOR, MI CIELO, MI VIDA! ¡En nuestro Avalon nos volveremos a REUNIR, mi TODO! TE AMO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE, MI MAESTRO, EL AMOR DE MI VIDA”, escribió la intérprete.

José Ángel García tuvo una amplia trayectoria dentro de la farándula mexicana. Sobre sus últimos trabajos destacan la dirección de la telenovela La fuerza del destino y de algunos capítulos unitarios de La rosa de Guadalupe.

Hace unos días, su eposa compartió información sobre el estado de salud de José Ángel:

“Pido humildemente una oración colectiva por la salud y recuperación de mi amado esposo, José Ángel García Huerta, quien está librando una batalla por su vida contra la fibrosis pulmonar. Dios y Virgencita de Guadalupe: ayuden a mi esposo a sanar y seguir siendo el hombre honesto, justo y trabajador que siempre ha sido, con esa alegría, energía y buen humor que lo hacen un ser especial”.

En entrevista con el programa Ventaneando, la actriz y madrastra del protagonista de Y tu mamá también y Amores perros dijo que su esposo no quería morir en el hospital.

“Me decía ‘yo no me quiero morir en un hospital’, él sentía que estaba muriendo.

Pero ya en la tercera crisis, que fue ayer, se cayó, se me desvaneció de que no tenía oxígeno en su cerebro (…), lo quise llevar al hospital, pero no había ambulancias. Hasta hoy se consiguió una y fue que venimos”, indicó.