¿Por qué niños y mujeres embarazadas no serán vacunados contra Covid-19?

Una duda recurrente entre la población es cuándo les tocará a las mujeres embarazadas y a los menores de 16 años, como los niños, la vacuna de Covid-19.

La Secretaría de Salud indicó que con esta vacuna que están recibiendo el personal de la salud es parte de un ensayo clínico, debido a la seguridad y a la ética, mujeres embarazadas y menores de 16 años no están incluidos.

“Ni con la vacuna de Pfizer y posiblemente con ninguna que llegue a México, por razones éticas de la investigación en salud, las personas menores de edad no deben ser, en ninguna parte del mundo, incorporadas en los ensayos clínicos iniciales, es decir, en estudios de investigación como punto final de las fases clínica y preclínica para corroborar la seguridad y eficacia de las vacunas.

“También se ha establecido en la ética de los estudios que no se incluyan a menores de edad ni mujeres embarazadas, al no existir evidencia de la eficacia, no se pueda usar la vacuna en ellas”, explicaron funcionarios de la dependencia.

¿Cuándo serán vacunados menores de 16 años y mujeres embarazadas? De acuerdo con la Secretaría de Salud, es probable que para 2021, los laboratorios empiezan a completar los ensayos clínicos secundarios, que ya contemplan a estas poblaciones.

“En cuanto haya seguridad se evaluarán las solicitudes, se darán autorizaciones de uso y se procederá a su uso en estos sectores”, explicaron.

La Secretaría de Salud recordó que a inicios de la pandemia se había señalado al embarazo como un factor de riesgo de Covid-19, sin embargo, explicó que en los nueve meses se ha demostrado que es bajo el riesgo de este sector, al igual que el de los menores de 16 años.

“La buena noticia es que a lo largo de la pandemia se han verificado que tienen un riesgo sustancialmente menor de complicaciones, puede existir casos, lo mismo que el embarazo”, indicó.

